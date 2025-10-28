Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνελήφθη για ξυλοδαρμό ύποπτου για κλοπή

Η καταγγελία για το περιστατικό στις Αχαρνές - Αποκλειστικό Star

Πηγή: Ρεπορτάζ Β. Γκούμα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Αστυνομικός συνελήφθη στις Αχαρνές μαζί με έναν φίλο του, με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησαν άνδρα, ύποπτο για κλοπή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το επεισόδιο έγινε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά του. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο και κατέγραψε τις μαρτυρίες της συζύγου του φερόμενου θύματος, αλλά και αυτοπτών μαρτύρων.

Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ οδηγούν στο περιπολικό τρία άτομα. Ο ένας είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο δεύτερος φίλος του και ο τριτος είναι ο άνδρας που κατήγγειλε ότι τον ξυλοκόπησαν. 

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνελήφθη για ξυλοδαρμό ύποπτου για κλοπή

Κατήγγειλαν ότι το θύμα του ξυλοδαρμού είχε κλέψει χρήματα από σπίτι

«Ήταν μαζί με τα παιδιά ο σύζυγός μου και τον έδειραν πάνω στην πλατεία και εδώ στο σπίτι μέσα, το έκαναν άνω κάτω, πάρα πολύ ξύλο έφαγε» λέει στην κάμερα του Star η σύζυγος του θύματος της επίθεσης. 

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνελήφθη για ξυλοδαρμό ύποπτου για κλοπή

Η σύζυγος του άνδρα που θεωρήθηκε ύποπτος για κλοπή, καταγγέλλει ότι τα δύο άτομα μεταξύ των οποίων και αστυνομικός με πολιτικά τον ξυλοκόπησαν μέσα στο διαμέρισμά τους επειδή τον θεώρησαν ύποπτο για κλοπή χρημάτων από σπίτι.

«Πήρε κάτι χρήματα ο άνδρας μου γι' αυτό τον χτυπήσανε πάρα πολύ. Είπαν οτι έκλεψε 300-350 ευρώ απο κάποιον. Κι εγώ δεν το ηξερα, πιο πολύ φοβήθηκαν τα παιδιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός, ο οποίος φορούσε πολιτικά, βρήκε μαζί με τον καταγγέλλοντα τον ύποπτο για κλοπή άνδρα και του ζήτησαν να επιστρέψει τα χρήματα. 

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο διαμέρισμα του, εκεί όπου είχε, όπως τους είπε, τα χρήματα. Μόνο που στη συνέχεια αρνήθηκε να τα δώσει και ακολούθησε η επίθεση εναντίον του.

Κατόπιν ο αστυνομικός, σύμφωνα με μαρτυρία, πήρε τηλέφωνο τους συναδέλφους του και τους είπε να πάνε στο σημείο. 

Κατέφθασαν δυο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ που προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
