Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση αφιερώνοντας δέκα λεπτά την ημέρα

Οι ιδανικές ασκήσεις για να πετύχεις τους στόχους σου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 15:55 Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
09.09.25 , 15:49 Παρελθόν από τον Άρη ο Μαρίνος Ουζουνίδης
09.09.25 , 15:49 Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Πώς θα γίνεται μάθημα με το ChatGPT
09.09.25 , 15:30 Μαρία Σολωμού - Η ανησυχία μετά τον σεισμό: «Άλλαξε διαρρύθμιση το σαλόνι»
09.09.25 , 15:25 Στέλλα Κονιτοπούλου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της
09.09.25 , 14:55 Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια
09.09.25 , 14:41 Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση αφιερώνοντας δέκα λεπτά την ημέρα
09.09.25 , 14:36 Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό χτύπημα 20 άμαχοι που περίμεναν τις συντάξεις
09.09.25 , 14:27 Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»
09.09.25 , 14:24 Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
09.09.25 , 14:14 Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
09.09.25 , 14:13 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι φετινές τηλεοπτικές σειρές - Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 14:02 Βύρων Κοτζαμάνης: «Ολόκληροι νομοί στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης»
09.09.25 , 13:42 Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 13:39 Ποιοι αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν;
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έγινε νονός - Η ασορτί εμφάνιση με τον γιο του, Πάρη
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Βελτίωσε Τη Φυσική Σου Κατάσταση Μέσα Σε 10 Λεπτά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο χρόνος που έχεις να διαθέσεις στο σώμα και την υγεία σου μέσα στην ημέρα είναι περιορισμένος; Τότε συνέχισε να διαβάζεις για να βρεις 10 πολύτιμες συμβουλές για να ενισχύσεις τη φυσική σου κατάσταση με μόλις 10 λεπτά ενασχόλησης την ημέρα.

Πώς να φτιάξετε τον νόστιμο χυμό που βοηθά στην μείωση του σωματικού βάρους

Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT)

Ενσωμάτωσε ασκήσεις HIIT που εναλλάσσονται μεταξύ εκρήξεων έντονης δραστηριότητας και σύντομων περιόδων ανάπαυσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει jumping jacks, burpees ή γονάτων.

Ασκήσεις σωματικού βάρους

Εστίασε σε ασκήσεις που χρησιμοποιούν το σωματικό σου βάρος για αντίσταση, όπως squats, lunges, push-ups και σανίδες. Αυτά μπορούν να γίνουν οπουδήποτε χωρίς εξοπλισμό.

Tabata Workouts

Το Tabata είναι μια μορφή HIIT που περιλαμβάνει 20 δευτερόλεπτα έντονης άσκησης που ακολουθείται από 10 δευτερόλεπτα ανάπαυσης. Μπορείς να κάνεις πολλούς γύρους διαφορετικών ασκήσεων μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 10 λεπτών.

Κυκλική προπόνηση

Δημιούργησε μια ρουτίνα ασκήσεων που στοχεύουν διαφορετικές μυϊκές ομάδες και εκτέλεσέ τις διαδοχικά με ελάχιστη ανάπαυση ενδιάμεσα. Αυτό διατηρεί τον καρδιακό σου ρυθμό ψηλά και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα.

Σκάλες ή σχοινάκι

Και τα δύο είναι εξαιρετικά για την καρδιαγγειακή υγεία και μπορούν να γίνουν σε σύντομα sessions για μια αποτελεσματική προπόνηση σε περιορισμένο χρόνο.

Εστίαση στις σύνθετες κινήσεις

Διάλεξε ασκήσεις που δουλεύουν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, όπως τα squats.

Mindful Stretching ή Yoga

Αφιέρωσε λίγα λεπτά για να τεντώσεις τους μυς σου ή να κάνεις μια γρήγορη προπόνηση γιόγκα. Η ευλυγισία και η κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική φυσική σου κατάσταση.

Χρήση εφαρμογών ή διαδικτυακών βίντεο

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και βίντεο που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σύντομες, αποτελεσματικές προπονήσεις. Σε καθοδηγούν μέσα από ασκήσεις και βοηθούν στη διατήρηση του κινήτρου σου.

Η συνέπεια είναι το κλειδί

Παρόλο που είναι μόλις 10 λεπτά, προσπάθησε να το κάνεις καθημερινή συνήθεια. Η συνέπεια είναι ζωτικής σημασίας για να δεις βελτιώσεις στη φυσική σου κατάσταση.

Παράμεινε δραστήρια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

Ενσωμάτωσε μικρές περιόδους δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας σας, όπως το να ανεβείς τις σκάλες, να περπατήσεις στα διαλείμματα της δουλειάς ή να κάνεις μίνι ασκήσεις όποτε έχεις μια ελεύθερη στιγμή.

Πηγή: www.allyou.gr

Συντάκτης: Αllyouteam 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top