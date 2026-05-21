Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του Αχιλλέα Δρουγκα στην art gallery Έντεχνον του Αλεξάνδρου Κοντη. Ζωγράφοι, εικαστικοί, φιλότεχνοι, φίλοι, γνωστοί και θαυμαστές του καλλιτέχνη κατέκλυσαν τον χώρο θαυμάζοντας τα έργα και συνομιλώντας με τον δημιουργό.
Υπάρχουν καλλιτέχνες που ισχυρίζονται ότι το έργο μιλα από μόνο του. Ωστόσο μια εικόνα δεν γεννιέται αποκλειστικά και μόνο από αυτό που βλέπουμε. Διαμορφώνεται από αυτό που ήδη φέρουμε μέσα στη μνήμη, τις εμπειρίες, τη γλώσσα και τις πολιτισμικές μας καταβολές.
Η ζωγραφική του Αχιλλέα Δρουγκα περιγράφεται συχνά με όρους ακραίας δεξιοτεχνίας και φωτογραφικής αληθοφάνειας. Όμως το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι η μίμηση της πραγματικότητας, αλλα η μετατόπιση από το “βλέπω” στο “διαβαζω”.
Κάπου εδώ υπάρχει
Ένα τοπίο
Μια θάλασσα
Ένα ηλιοβασίλεμα
Ένα καράβι
Που ψάχνει να βρει
Που κοιμάται ο ήλιος
Εν κατακλείδι ο Αχιλλέας Δρουγκας είναι από τους πρωτοπόρους της μεταμοντέρνας αισθητικής ζωγραφικής και ηγετική φυσιογνωμία στην Ελλάδα!
Η έκθεση θα φιλοξενείται στην art gallery Εντεχνον μέχρι τις 10 Μαΐου!
