Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του Αχιλλέα Δρουγκα στην art gallery Έντεχνον του Αλεξάνδρου Κοντη. Ζωγράφοι, εικαστικοί, φιλότεχνοι, φίλοι, γνωστοί και θαυμαστές του καλλιτέχνη κατέκλυσαν τον χώρο θαυμάζοντας τα έργα και συνομιλώντας με τον δημιουργό.

Μαρία Μαραβέγια-Δημήτρης Γιώτης / Φωτογραφία NDP

Υπάρχουν καλλιτέχνες που ισχυρίζονται ότι το έργο μιλα από μόνο του. Ωστόσο μια εικόνα δεν γεννιέται αποκλειστικά και μόνο από αυτό που βλέπουμε. Διαμορφώνεται από αυτό που ήδη φέρουμε μέσα στη μνήμη, τις εμπειρίες, τη γλώσσα και τις πολιτισμικές μας καταβολές.

Γιάννης Κολοκοτρώνης-Αλέξανδρος Κόντης-Μαρία Μαραβέγια-Σταυρούλα Δημαρόγκωνα-Παναγιώτης Κολοκοτρώνης-Αχιλλέας Δρούγκας / Φωτογραφία NDP

Η ζωγραφική του Αχιλλέα Δρουγκα περιγράφεται συχνά με όρους ακραίας δεξιοτεχνίας και φωτογραφικής αληθοφάνειας. Όμως το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι η μίμηση της πραγματικότητας, αλλα η μετατόπιση από το “βλέπω” στο “διαβαζω”.

Γιάννης Κολοκοτρώνης-Σταυρούλα Δημαρόγκωνα-Παναγιώτης Κολοκοτρώνης / Φωτογραφία NDP

Κάπου εδώ υπάρχει

Ένα τοπίο

Μια θάλασσα

Ένα ηλιοβασίλεμα

Ένα καράβι

Που ψάχνει να βρει

Που κοιμάται ο ήλιος

Εν κατακλείδι ο Αχιλλέας Δρουγκας είναι από τους πρωτοπόρους της μεταμοντέρνας αισθητικής ζωγραφικής και ηγετική φυσιογνωμία στην Ελλάδα!

Αχιλλέας Δρούγκας-Γιάννης Κολοκοτρώνης-Αγγέλικα Κοροβέση / Φωτογραφία NDP

Η έκθεση θα φιλοξενείται στην art gallery Εντεχνον μέχρι τις 10 Μαΐου!



