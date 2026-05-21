«Ο Χειρισμός της Πραγματικότητας» εγκαίνια της έκθεσης του Αχιλλέα Δρουγκα

Ζωγράφοι, εικαστικοί, φίλοι, γνωστοί και θαυμαστές, κατέκλυσαν τον χώρο

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του Αχιλλέα Δρουγκα στην art gallery Έντεχνον του Αλεξάνδρου Κοντη. Ζωγράφοι, εικαστικοί, φιλότεχνοι, φίλοι, γνωστοί και θαυμαστές του καλλιτέχνη κατέκλυσαν τον χώρο θαυμάζοντας τα έργα και συνομιλώντας με τον δημιουργό.

Μαρία Μαραβέγια-Δημήτρης Γιώτης / Φωτογραφία NDP

Υπάρχουν καλλιτέχνες που ισχυρίζονται ότι το έργο μιλα από μόνο του. Ωστόσο μια εικόνα δεν γεννιέται αποκλειστικά και μόνο από αυτό που βλέπουμε. Διαμορφώνεται από αυτό που ήδη φέρουμε μέσα στη μνήμη, τις εμπειρίες, τη γλώσσα και τις πολιτισμικές μας καταβολές.

Γιάννης Κολοκοτρώνης-Αλέξανδρος Κόντης-Μαρία Μαραβέγια-Σταυρούλα Δημαρόγκωνα-Παναγιώτης Κολοκοτρώνης-Αχιλλέας Δρούγκας / Φωτογραφία NDP

Η ζωγραφική του Αχιλλέα Δρουγκα περιγράφεται συχνά με όρους ακραίας δεξιοτεχνίας και φωτογραφικής αληθοφάνειας. Όμως το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι η μίμηση της πραγματικότητας, αλλα η μετατόπιση από το “βλέπω” στο “διαβαζω”.

Γιάννης Κολοκοτρώνης-Σταυρούλα Δημαρόγκωνα-Παναγιώτης Κολοκοτρώνης / Φωτογραφία NDP

Κάπου εδώ υπάρχει
Ένα τοπίο
Μια θάλασσα
Ένα ηλιοβασίλεμα
Ένα καράβι
Που ψάχνει να βρει
Που κοιμάται ο ήλιος

Εν κατακλείδι ο Αχιλλέας Δρουγκας είναι από τους πρωτοπόρους της μεταμοντέρνας αισθητικής ζωγραφικής και ηγετική φυσιογνωμία στην Ελλάδα!

Αχιλλέας Δρούγκας-Γιάννης Κολοκοτρώνης-Αγγέλικα Κοροβέση / Φωτογραφία NDP

Η έκθεση θα φιλοξενείται στην art gallery Εντεχνον μέχρι τις 10 Μαΐου!


 

