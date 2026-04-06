Pan Pan και Παιδί Τραύμα έρχονται στο Release Athens 2026

Δύο επιδραστικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, συναντούν τον Παύλο Παυλίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Εξοδος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pan Pan και Παιδί Τραύμα, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Δύο από τα πιο συνεπή και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής συναντούν τον Παύλο Παυλίδη, σε μια πολύ μεγάλη βραδιά για την εγχώρια μουσική σκηνή.

Ο Pan Pan δημιουργεί μουσική και comics στο studio του, στο Κορωπί. Από το 2010 κυκλοφορεί δίσκους, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με labels στην Ελλάδα και την Αμερική, χτίζοντας το δικό του σύμπαν με synthesizers, beats, μπάσα και rap στοιχεία που ισορροπούν με μελωδικές φωνές από τις φίλες και συνεργάτιδές του.

Μετά τα breakthrough singles «Χτύπα με σαν ρεύμα» και «Ανισόπεδη ντίσκο» από την τριλογία Φαντασμαγορία, καθώς και το concept album «Λύκοι στον Άρη», πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις σε όλη τη χώρα το 2024. Το 2026 τον βρίσκει να έχει ήδη παρουσιάσει τη μουσική του σε περισσότερες από 20 πόλεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη.Pan Pan Release

Πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του είναι τα «Υπεραστική μουσική» και «Περαστική μουσική», από τα οποία έχουν ξεχωρίσει τα singles «Είναι η αγάπη» και «Το νιώσιμο»

Το Παιδί Τραύμα γράφει τραγούδια σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα θεματικά άλμπουμ, καθώς και μουσική για το θέατρο, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό σύμπαν από ιστορίες υπαρξιακής έντασης, εσωτερικής σύγκρουσης, φυγής και επιστροφής.

Οι συνεχόμενες sold out συναυλίες του έχουν μετατραπεί σε σημείο αναφοράς: συναίσθημα, συλλογικότητα, χορός και εκτόνωση από ένα κοινό που διψά για νόημα. Ένα κοινό που μετατρέπει την ευαλωτότητα σε δύναμη. Το τελευταίο του άλμπουμ, Δεύτερη Ζωή, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Fine! Records, προκάλεσε θόρυβο και επιβεβαίωσε ότι το καλλιτεχνικό του στίγμα βαθαίνει και διευρύνεται.

Συντελεστές του σχήματος είναι οι: Τάσος Καρτέρης (στίχοι, μουσική, κιθάρα, ερμηνεία), Δημήτρης Γρηγοριάδης (drums, spd-sx), Κώστας Γρούντας (μπάσο, πλήκτρα, φωνητικά), Ντένις Μόρφης (κιθάρα), Emi Path (πλήκτρα, φωνητικά) και Γιώργος Λιάπης (ηχοληψία).

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 20€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 80€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

●    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
●    Open-bar
●    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
●    Ιδιωτικό parking
●    Ξεχωριστές τουαλέτες
●    Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
RELEASE ATHENS
 |
RELEASE ATHENS 2026
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top