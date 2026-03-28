Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή επιστρέφει, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

Να μην ενδώσει. Αυτός είναι ο δικός της νόμος.

Η πολυσυζητημένη «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και επιλεγμένα θέατρα στην Ελλάδα, καθώς και σε φεστιβάλ του εξωτερικού. *Η παράσταση θα παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους, σε επιλεγμένα θέατρα, δίνοντας τη δυνατότητα και στο αγγλόφωνο κοινό να απολαύσει το διαχρονικό αριστούργημα του Σοφοκλή.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία του 2025, που σημείωσε περισσότερες από 25 sold out παραστάσεις και προσέλκυσε πάνω από 50.000 θεατές, η «Αντιγόνη» επιστρέφει ανανεωμένη, πιο επίκαιρη από ποτέ. Η παράσταση που ενθουσίασε και συγκίνησε κοινό και κριτικούς, συνεχίζει το ταξίδι της, φωτίζοντας εκ νέου τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

O Θέμης Μουμουλίδης και μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών-ηθοποιών, με επικεφαλής την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα, ξαναδουλεύουν το υλικό της «Αντιγόνης», εξελίσσοντας και ανανεώνοντας την προσέγγισή τους πάνω στην κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή και σε μια από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η Αντιγόνη εγκαινιάζει τον κύκλο εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για την επέτειο των 20 χρόνων από την δημιουργία της 5ης Εποχής Τέχνης, και την δυναμική παρουσία της στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.

Η Λένα Παπαληγούρα, πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Αντιγόνης

Η δική μας Αντιγόνη…

Ο πόλεμος τελείωσε. Οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γυαλισμένα γραφεία των σύγχρονων κέντρων λήψης αποφάσεων. Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν.

Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που σφετερίζεται την εξουσία για να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης, έως και μετά θάνατον. Μια εξουσία που πατάσσει κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγει και αναπαράγει την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας.

Ο Κρέων εκφράζει το τυφλό ένστικτο μιας γυμνής ζωής με ωμούς βιολογικούς όρους. Θέλει να επεκτείνει την εξουσία του σε κάθε πτυχή της ελεύθερης έκφρασης, ακόμη και στην πιο δειλή - ανομολόγητη επιθυμία της.

Ο Κρέων είναι ο προάγγελος της βιοπολιτικής του σήμερα: ενός βίου αβίωτου, όπου οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν τον θάνατό τους όχι αναγκαστικά ως βιολογικά όντα, αλλά ως ψυχικά, πολιτικά και κοινωνικά πρόσωπα.

Με την Αντιγόνη τα πεδία συγκρούσεων τίθενται σε αμφισβήτηση: σωστό-λάθος, ζωή-θάνατος, άνδρας-γυναίκα, φως-σκοτάδι, αυθεντικότητα-συμβιβασμός, νόμος- δίκαιο, παράβαση-υποταγή.

Η Αντιγόνη γνωρίζει την θνητότητά της, αλλά αποφασίζει το πότε και το πώς του θανάτου της. Αναδιατυπώνει κάθε σύγκρουση γιατί μόνο έτσι στρέφει ακόμη και τον θάνατο υπέρ της ζωής. Αγκαλιάζοντας τον θάνατο διεκδικεί τη ζωή. Μια ζωή άξια να βιωθεί. Έτσι, ακόμη και αν οδηγείται τελικά στον θάνατο και ο Κρέων επιζεί, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν συνεχή θάνατο του Κρέοντα και για ένα άνοιγμα της Αντιγόνης προς το μέλλον.



Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν. Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου.

Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

Συντελεστές

Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Σκηνικό Μικαέλα Λιακατά

Κοστούμια Βασιλική Σύρμα

Μουσική Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης- Χορογραφία Πατρίσια Απέργη

Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος

Αγγλικοί υπέρτιτλοι (μετάφραση) Μενέλαος Καραντζάς

Βοηθός σκηνοθέτη Σοφία Μπακιρτζή

Βοηθός χορογράφου Ηλίας Χατζηγεωργίου

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Make-up artist Olga Faleichyk

Hair Styling Θωμάς Γαλαζούλας

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Διεύθυνση Παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης

Παραγωγή 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Ερμηνεύουν :

Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου



Διάρκεια παράστασης: 80’

Τιμές εισιτηρίων: Ειδική προσφορά 13€ για περιορισμένο διάστημα

Προπώληση: more.com



