Το musical EVELYN EVELYN για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο 104

Από 24 Ιανουαρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή

Εξοδος
EVELYN EVELYN: Το Musical Για Πρώτη Φορά Στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διάσημο μουσικό άλμπουμ των Αμάντα Πάλμερ & Τζέισον Γουέμπλει έχοντας κάνει τεράστια επιτυχία σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και άλλες μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, γίνεται για πρώτη φορά θεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική σε διασκευή της Τζούλι Τσόλκα και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Από 24 Ιανουαρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο 104.

Τέσσερις ηθοποιοί «πολυεργαλεία», η Ειρήνη, ο Ραφαέλ, η Φιλίππα και η Τζούλι, τραγουδούν, χορεύουν και μάς υποδέχονται στον κόσμο του dark cabaret συστήνοντάς μας τις σιαμαίες Evelyn Evelyn και 28 ακόμη γκροτέσκου χαρακτήρες σε μία μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία με θέμα την αναζήτηση της ταυτότητας, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αδελφική αγάπη. Η σκοτεινή και μυστηριώδης μουσική των Αμερικανών ταλαντούχων δημιουργών εμπνέει μία μακάβρια και παράδοξη θεατρική ατμόσφαιρα προκαλώντας τόσο το γέλιο όσο και την συγκίνηση.
Η παράσταση περιλαμβάνει ευαίσθητο περιεχόμενο με αναφορές σε σεξουαλική κακοποίηση και σωματική/ψυχολογική βία. Προτεινόμενη ηλικία από 15 ετών και άνω.

Υπόθεση

Δύο αδερφές. Η Evelyn και η Evelyn. Μοιράζονται τρία πόδια, δύο χέρια, τρεις πνεύμονες, δύο καρδιές, δύο μυαλά και ένα μόνο νεφρό. Σιαμαίες.

«Μόλις είδα το πιο περίεργο όνειρο. Περπατούσα στο δρόμο σε μια τεράστια πόλη. Όλα τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα ήταν άδεια. Ήταν τόσο ήσυχα. Τόσο τρομακτικά ήσυχα. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και μετά το κατάλαβα. Γύρισα δίπλα μου και… δεν ήσουν εκεί. Δεν ήσουν δίπλα μου!»

Δύο πλάσματα ενωμένα έρχονται από τη στιγμή της γέννησής τους αντιμέτωπα με την εκμετάλλευση, τη βία, την απαξίωση, τον χλευασμό, την απομόνωση. Το τίμημα του να είσαι τόσο διαφορετικός είναι μεγάλο. Μεγάλη και η ανάγκη τους να υπάρξουν ως δύο ξεχωριστές οντότητες.

«Πάντα κάνουμε αυτό που θες εσύ, Έβελυν. Ποτέ δεν κάνουμε αυτό που θέλω εγώ!»

Το μουσικό άλμπουμ

Η ιδέα δύο σιαμαίων, των Evelyn Evelyn, που επικοινωνούν την ιστορία της ζωής του μέσα από τραγούδια ύφους dark cabaret, indie folk και country, γεννήθηκε το 2007 από τους Αμάντα Πάλμερ (Dresden Dolls) και Τζέισον Γουέμπλει. To 2010 κυκλοφόρησε το ομώνυμο μουσικό άλμπουμ που παρουσιάστηκε με επιτυχία στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Συντελεστές

Μετάφραση / Θεατρική διασκευή: Τζούλι Τσόλκα

Απόδοση στίχων: Μαγδαληνή Παλιούρα & Τζούλι Τσόλκα

Σκηνοθεσία / Σκηνική επιμέλεια: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική επιμέλεια / Μεταγραφή: Μάριος Καραμπότης

Κίνηση / Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Κοστούμι Evelyn Evelyn: Μαρία Φιλίππου

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Καίσαρη

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Κατασκευή σκηνικών: Θωμάς Σιαμπέκας

Σχεδιασμός Ήχου: Βασίλης Χτηστακέας

Επιμέλεια μακιγιάζ: Ράνια Γιαννάκη

Creative Agency: GridFox

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: A PRIORI www.a-priori.gr

Παίζουν (αλφαβητικά): Ειρήνη Αγγελοπούλου, Ραφαέλ Αριστοτέλους, Φιλίππα Κουτούπα, Τζούλι Τσόλκα

Ζωντανή μουσική: Πλήκτρα: Μάριος Καραμπότης Τσέλο: Αλέξανδρος Κασαρτζής Πνευστά: Γιώργος Δούσος

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & Ώρες: Σάββατο 19:00 Κυριακή 20:30 Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 17€ Μειωμένο: 14€ (μόνο από το ταμείο με επίδειξη κάρτας)

Κρατήσεις / Πληροφορίες: 210 3455020 | 695 1269828 Προπώληση στο ταμείο του θεάτρου & ηλεκτρονικά: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/evelyn-evelyn-the-musical/

Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41, Κεραμικός (μετρό Κεραμικός)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EVELYN EVELYN
 |
MUSICAL
 |
ΘΕΑΤΡΟ 104
