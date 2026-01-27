NEPENTHE “Après Ski” - Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στον Παρνασσό

Ετοιμαστείτε για το πρώτο event της σεζόν!

Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
NEPENTHE “Après Ski” - Κυριακή 8 Φεβρουαρίου Στον Παρνασσό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά το μεγάλο event στον Λόφο του Λυκαβηττού το NEPENTHE ανεβαίνει σε ακόμα μεγαλύτερο υψόμετρο, στον Παρνασσό!

Το NEPENTHE παρουσιάζει: "Après Ski" | S04E01 Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 |  Fterolaka Chalet, Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Το NEPENTHE επιστρέφει με το πρώτο χειμερινό daytime episode της 4ης σεζόν, σε ένα μοναδικό alpine σκηνικό στον Παρνασσό, σε υψόμετρο 1.860 μέτρων. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 από τις 10.30 μέχρι τις 18.00, το Open Air του Fterolaka Chalet μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για house μουσική, ενέργεια και τη signature multisensory εμπειρία του NEPENTHE.

NEPENTHE “Après Ski” - Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στον Παρνασσό

NEPENTHE “Après Ski” - Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στον Παρνασσό

NEPENTHE “Après Ski” - Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στον Παρνασσό

Theme: Funky Beanie
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 (a-z)  BRB| CHRIS IDH | CJ Jeff | Evanjelia| Pablo Nuevo

Πρόσβαση & Parking
Η πρόσβαση στον χώρο είναι εύκολη με αυτοκίνητο, χωρίς ανάγκη χρήσης lift, ενώ στο χιονοδρομικό κέντρο διατίθεται δωρεάν parking για όλους τους επισκέπτες. Παράλληλα, θα υπάρχει οργανωμένη μεταφορά με λεωφορεία από Αθήνα προς τη Φτερόλακκα και επιστροφή την ίδια ημέρα.
 

Meeting Point για την μεταφορά: Συγγρού – Φιξ

  • Αναχώρηση: 08:00 
  • Επιστροφή: 18:15 (την ίδια ημέρα)

Drinks & Experience:

Τα ποτά της ημέρας φέρουν την υπογραφή του Husky Bar, ένα από τα πιο Iconic Après Ski σημεία της περιοχής. Η εμπειρία περιλαμβάνει επιλεγμένα premium spirits και υψηλής ποιότητας service, σχεδιασμένα ώστε να δένουν απόλυτα με το NEPENTHE vibe και το ορεινό περιβάλλον.

Τι είναι το NEPENTHE:

Το NEPENTHE είναι ένα πρωτοποριακό Project που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της ηλεκτρονικής μουσικής. Εμπνευσμένο από την ανάγκη για “Forgetfulness", ξεκίνησε το 2022 και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη διασκέδαση στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας curated events σε μοναδικά locations.

Περισσότερο από μουσική:

Το NEPENTHE συνδυάζει τη μουσική με την τέχνη, τη μόδα και το mixology, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία:

  • Art Installations
  • Fashion και Style στοιχεία
  • Curated cocktails και Mixology Showcases

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο πολιτισμικό event που μένει αξέχαστο σε κάθε επισκέπτη.

 

@nepenthe.events Το πρώτο event της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, καθώς είναι το πρώτο μας event στο βουνό! Guest DJs για αυτό το event θα είναι οι Chris IDH και Cj Jeff! Μαζί τους, κλασικά, η ομάδα του NEPENTHE, BRB και Pablo Nuevo, καθώς και η αγαπημένη μας Evanjelia! Το event ξεκινάει από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 18:00 και το dress code αυτή τη φορά θα είναι να φοράς ένα μοναδικό ή αστείο σκουφάκι. Αν δεν έχεις μεταφορικό μέσο, μην αγχώνεσαι! Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις στα λεωφορεία! Σε περιμένουμε να περάσουμε τέλεια με πολύ χιόνι και house μουσική! ❄️ More info & ticket link in bio 🎫 #snowparty #snowday #housemusic #nepenthe ♬ Crumb Giver - Vanessa Van Ness

 

Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες: https://moodtix.link/nepenthe8FP
Υποστηρικτές: Εlit Vodka | Green Cola | Mythos

Πληροφορίες Επικοινωνίας:
Για περισσότερες πληροφορίες και χορηγικές συνεργασίες: 
Άγγελος Μπιρμπάκος - 6973651104

