Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club

Προσκαλούν τους θαυμαστές τους να δουν μαζί θρίλερ

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Σκιαδαρέσες κάνουν πιτζάμα πάρτι στον  Σταύρο του νότου club τη Δευτέρα 2 και 9 Φεβρουαρίου και προσκαλούν τους θαυμαστές τους, αναφέροντάς τους χαρακτηριστικά να ρωτήσουν τους γονείς τους αν μπορούν να έρθουν στο πάρτι τους, να βάψουν τα νύχια τους, να δουν θρίλερ και να φανε γλυκά και να κοιμηθούν στις 23:00. 

"Έχουμε μαζέψει το δωμάτιο μας και σας περιμένουμε" αναφέρουν οι Σκιαδαρέσες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε τις πιτζάμες σας εκτός αν κοιμάστε γυμνοί τότε ελάτε γυμνοί.

Φάνης Χαζόπουλος

Πάρης Χαρασκευάς

Αλέξης Κακάκης

Μιμίκος Κουτσής

Κώστας Σαλιγκάρης

Και οι Σκαταρέσες


Παραγωγή: Imaginart live

Σκιαδαρέσες Δευτέρα 2 και 9 Φεβρουαρίου Info: Σταυρός του Νότου Club Φραντζή & Θαρύπου 35-37 Προπώληση εισιτηρίων στο more.com: 15€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/skiadareses-stauros-tou-notou-club-1/?evId=863085 Εισιτήριο ορθίων στο ταμείο: 18€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο) Ώρα Έναρξης: 21.30

* Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος . ** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
