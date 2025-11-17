Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή: Η συνεργασία της χρονιάς

Η λαμπερή συνεργασία ξεκινά στις 12/12

Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης - φαινόμενο, καλωσορίζει στη σκηνή του «Κέντρου Αθηνών» τη super star Δέσποινα Βανδή

Δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μια «μαγική» μουσική συνάντηση από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Κωνσταντίνος Αργυρός - Δέσποινα Βανδή

Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με ιδιαίτερη αισθητική, καλλιτεχνική συναντίληψη και μοναδική ενέργεια.

Το «Κέντρο Αθηνών» ξεχωρίζει για ακόμα μια φορά, παρουσιάζοντας την πολυαναμενόμενη συνεργασία της χρονιάς που θα γράψει ιστορία.

 

Κέντρο Αθηνών - Πειραιώς 142 & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103454108
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
