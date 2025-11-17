Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή: Η συνεργασία της χρονιάς

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης - φαινόμενο, καλωσορίζει στη σκηνή του «Κέντρου Αθηνών» τη super star Δέσποινα Βανδή!

Δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μια «μαγική» μουσική συνάντηση από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με ιδιαίτερη αισθητική, καλλιτεχνική συναντίληψη και μοναδική ενέργεια.

Το «Κέντρο Αθηνών» ξεχωρίζει για ακόμα μια φορά, παρουσιάζοντας την πολυαναμενόμενη συνεργασία της χρονιάς που θα γράψει ιστορία.

INFO

Κέντρο Αθηνών - Πειραιώς 142 & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103454108

