Ρωσία: Υπάλληλος πήρε λόγω λάθους τους μισθούς συναδέλφων του

Αλλά αρνείται να τους επιστρέψει!

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία αρχείου AP Images
Ρούβλια
Ο Βλαντιμίρ Ριτσάγκοφ από τη δυτική Ρωσία, έλαβε την πληρωμή της ζωής του χάρη σε ένα λογιστικό λάθος, όταν η εργοδοσία του, του κατέβαλε κατά λάθος όχι μόνο τον δικό του μισθό, αλλά και αυτόν των συναδέλφων του. Εκτός από την προγραμματισμένη αμοιβή για τις διακοπές του, συνολικά επτά εκατομμύρια ρούβλια (87.000 δολάρια ΗΠΑ) κατατέθηκαν στον λογαριασμό του την ημέρα πληρωμής. Φυσικά, αυτό ήταν πολύ περισσότερο από τον συνηθισμένο μισθό του, αλλά ο Ριτσάγκοφ δεν ήταν τύπος που θα κοίταζε τον… γάιδαρο στα δόντια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr
 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΒΛΙΑ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ
 |
ΛΑΘΟΣ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
NEWPOST.GR
