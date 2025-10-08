Ο George Gaudy στο Theatre of the No

Στη συναυλία θα ακουστούν κομμάτια από όλη την πορεία του

Ο George Gaudy Έρχεται στο Theatre of the No
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο George Gaudy, ένας από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, εμφανίζεται για μία βραδιά στο Theatre of  the No, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:30. Τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, ο Gaudy ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική «τραχιά» φωνή του και την δεξιοτεχνία του στη δημιουργία τραγουδιών με άμεση απήχηση, τεχνική αρτιότητα και προσεγμένη ενορχήστρωση.

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Ο George Gaudy στο Theatre of the No

Μετά την τριλογία Mother / I Lost My Soul / Down Down Below, που αποτέλεσε τη μουσική για τους τίτλους της επιτυχημένης σειράς “Έτερος Εγώ”,

Ο George Gaudy παρουσιάζει ένα εκρηκτικό live set που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση του rock, τη μελωδικότητα της folk και την ατμόσφαιρα του alternative. 

Στη συναυλία θα ακουστούν κομμάτια από όλη την πορεία του, καθώς και νέο υλικό που δίνει μια πρώτη γεύση από τον επόμενο δίσκο του.

Στη σκηνή μαζί του θα βρίσκεται το power trio, που έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με μια ολοκληρωμένη σεζόν στα Writer’s Sessions του Μουσείου Γουλανδρή και της Athens Voice, συνοδεύοντας πολλούς ανεξάρτητους και ιδιαίτερους μουσικούς. Τώρα επιστρέφει πιο δεμένο και ώριμο από ποτέ, αποκλειστικά  αφιερωμένο στη μουσική του George Gaudy.

Ο George Gaudy στο Theatre of the No

Ο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει το πολυκριτικά επαινεμένο LP «Millionaire» (2012) και το EP «Will You» (2014) μέσω της Archangel Music, ενώ ακολούθησαν τα ψηφιακά singles «Mother / Why Oh Why «(2016) και «Berlin / Lullaby» (2017) μέσω της Universal Music Greece, καθώς και το δεύτερο LP «Little Pieces» (2020) μέσω της δικής του δισκογραφικής. Ο George Gaudy έχει εμφανιστεί πλάι σε διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες, όπως οι Sivert Høyem’s Paradise στο Gagarin 205 και οι Fun Lovin’ Criminals στο Fuzz Club, ενώ έχει πραγματοποιήσει headline εμφανίσεις σε κορυφαίους χώρους  και φεστιβάλ, όπως το Gagarin 205, τα Six D.O.G.S. και το Jumping Fish Festival στην Τεχνόπολη.
 
 
Line-up

George Gaudy: Κιθάρα και φωνητικά
Δημήτρης Γρηγοριάδης: Τύμπανα
Θανάσης Γκιουλέας: Μπάσο
 
Ημερομηνία & Ώρα:
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21:30
 
Συντελεστές:
Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη
 
Τιμή εισιτηρίου: 10€

