Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ασπρόπυργο: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες, συνεχίζει τη συναρπαστική περιοδεία της με συναυλίες γεμάτες μουσικές εκπλήξεις και αγαπημένα τραγούδια!

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Ασπροπύργου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία. Φέτος το καλοκαίρι, η Ελένη εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με έναν ξεχωριστό τρόπο. Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ετοιμάζει τον νέο της δίσκο με τραγούδια του Κώστα Λειβαδά και ανυπομονεί να μας χαρίσει μια πρώτη γεύση από τις ολοκαίνουργιες δημιουργίες της, στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.



INFO

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου

Ασπρόπυργος



Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Συντελεστές :

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες/ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας – βιολί

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Τον ήχο της παράστασης επιμελείται ο Τάκης Σπυρόπουλος και τους φωτισμούς ο Δημήτρης Λάιος

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς