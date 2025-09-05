Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη

Τι θα περιλαμβάνει το διήμερο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 17:24 Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
05.09.25 , 16:58 O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cliff Diving επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου με διήμερο με διεθνείς αγώνες Cliff Diving με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ξεχωριστά σόου στη Λίμνη Βουλισμένη. 

«Ας περιμένουν οι γυναίκες» στην Τεχνόπολη

Το διήμερο του Σαββάτου 27 και της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 η «καρδιά» της Κρήτης θα χτυπά δυνατά στον Άγιο Νικόλαο, φιλοξενώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς: το Cliff Diving Αγίου Νικολάου.

Αθλητές διεθνούς κύρους θα βουτήξουν από ύψη έως και 20 μέτρων, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα δύναμης, έντασης και τεχνικής, ενώ οι μουσικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά και τα σόου φωτισμού και καταδύσεων που θα στηθούν μπροστά στο φυσικό αμφιθέατρο της Λίμνης Βουλισμένης, θα συνθέσουν ένα σκηνικό ξεχωριστής ομορφιάς για τους θεατές.

Η διοργάνωση αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες εκδηλώσεις  υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής - και με στόχο να αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ως διεθνής προορισμός αθλητικού τουρισμού.

Οι φετινοί αγώνες, μάλιστα, θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, την ευγενική υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Το διήμερο περιλαμβάνει:

- Διεθνείς αγώνες Cliff Diving με συμμετοχή κορυφαίων αθλητών

- Εκδηλώσεις πολιτισμού και μουσικής και συγκεκριμένα: DJ σόου με τον Nick Devon, μικρό ρεσιτάλ πιάνου από τον πιανίστα Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου με παράλληλο φωτιστικό σόου στα βράχια της Λίμνης, μουσικό δρώμενο από την Ομάδα κρουστών «Vamos», γκαλά Όπερας υψηλής αισθητικής από την «Όπερα των Καμινίων» και συναυλία με τον αγαπημένο τραγουδιστή Πασχάλη.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «O Άγιος Νικόλαος με τη μοναδική του φυσική ομορφιά και την ξεχωριστή κουλτούρα φιλοξενίας των ανθρώπων του, ετοιμάζεται να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει με χαρά αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο στόχος μας μέσα από τη διοργάνωση του Cliff Diving, που είναι για εμάς μια γιορτή που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό της Κρήτης, είναι να αναδείξουμε τον Άγιο Νικόλαο ως διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού».


To αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου (27 - 28 Σεπτεμβρίου 2025) έχει ως εξής:


1η ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

16:30-17:00 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

17:00-17:30 1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

17:30-18:00 2ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

18:00-18:30 2ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

19:00-21:15 DJ SHOW NICK DEVON

21:15-21:30 ΠΙΑΝΟ (ΜΕ SHOW ΦΩΤΙΣΜΟΥ)

21:30-22:30 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΠΕΡΑΣ - ΟΠΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ


2η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

16:30-17:00 3ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

17:00-17:30 3ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

17:30-18:00 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

18:00-18:30 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

18:30 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

19:00-20:00 ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ «VAMOS»

20:00-20:45 ΣΟΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

21:00-22:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ « ΠΑΣΧΑΛΗΣ»


Τοποθεσία: Λίμνη Βουλισμένη

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CLIFF DIVING
 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top