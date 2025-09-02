Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη

Πανέτοιμη για την μεγάλη πρεμιέρα της στο «EDEN» στη Θεσσαλονίκη, είναι η Ιουλία Καλλιμάνη, όπου αναμένεται να χαρίσει και στους Θεσσαλονικείς, μοναδικές βραδιές διασκέδασης.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, ολοκληρώνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο, τεσσεράμισι μηνών, με sold out εμφανίσεις, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη και Αυστραλία, εισπράττοντας την αγάπη του κόσμου στο έπακρον, υπόσχεται να μεταφέρει on stage του «EDEN», την ενέργειά και τον παλμό της, αλλά και να ξεσηκώσει, με τις μεγάλες επιτυχίες της.

Από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, και για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, διάρκειας ενός μήνα ( 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 Σεπτεμβρίου), η διασκέδαση στη Νύμφη του Θερμαϊκού αλλάζει, με πρωταγωνίστρια, την Ιουλία Καλλιμάνη!