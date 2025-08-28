Καζαντζίδης: Θρυλικά τραγούδια & ντουέτα-έκπληξη στη μεγάλη συναυλία

Θα διεξαχθεί στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 16:33 Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
28.08.25 , 16:07 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
28.08.25 , 16:00 Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
28.08.25 , 15:38 Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα
28.08.25 , 15:34 Καζαντζίδης: Θρυλικά τραγούδια & ντουέτα-έκπληξη στη μεγάλη συναυλία
28.08.25 , 15:25 Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα: Ήχησε το 112
28.08.25 , 15:18 IQ160: Δείτε επεισόδια του 1ου Κύκλου on demand
28.08.25 , 15:08 Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
28.08.25 , 14:29 Φωτιά τώρα στη Λάιστα Ζαγορίου
28.08.25 , 14:16 Κουτσελίνη: Το άλμπουμ των οικογενειακών διακοπών σε Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας
28.08.25 , 14:15 «Όταν Φοράω Στολή Είμαι σε Αποστολή»: Νέα καμπάνια για τους σκύλους οδηγούς
28.08.25 , 13:28 Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
28.08.25 , 13:25 Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ
28.08.25 , 13:17 Η Λατινοπούλου μιλά για το τροχαίο: «Η ζώνη μας έσωσε»
28.08.25 , 12:45 Απινιδωτές σε Μετρό και ταξί
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 - Που κατασκευάζεται
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Καζαντζίδης: Θρυλικά Τραγούδια & Ντουέτα Στη Συναυλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ανεπανάληπτη βραδιά για τον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη, γεμάτη με μοναδικές ερμηνείες, θρυλικά τραγούδια και ντουέτα - έκπληξη, θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Στη συναυλία τραγουδούν οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario,, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης. Σε ρόλο αφηγητή ο Θοδωρής Αθερίδης.

Μεταξύ των σπουδαίων τραγουδιών που θα ακουστούν στη συναυλία είναι μερικά με τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης ανέδειξε και «σημάδεψε» το λαϊκό τραγούδι: «Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Μαντουμπάλα», «Νυχτερίδες Κι Αράχνες», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Η Ζωή Μου Όλη», «Γυρίζω Απ’ Τη Νύχτα», «Πάρε Τα Χνάρια Μου», «Ο Γυάλινος Κόσμος», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω» και «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή».

Εκτός από τις δυνατές solo ερμηνείες των καλλιτεχνών και τις ομαδικές εμφανίσεις, στη σκηνή θα δούμε και μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Στέλιο Διονυσίου – Πέγκυ Ζήνα και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου.

Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions, την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Μαέστρος ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Σολίστ ο Μανώλης Καραντίνης (μπουζούκι). 

Οι πόρτες ανοίγουν στις 6:30 το απόγευμα.

Εισιτήρια στο more.com


Τα έσοδα της φετινής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
 |
ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top