Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»

Μια ταινία από το χθες – εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:48 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
13.08.25 , 13:05 Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
13.08.25 , 13:00 «The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star
13.08.25 , 12:41 Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις φωτιές στην Αχαΐα
13.08.25 , 12:30 Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»
13.08.25 , 12:26 Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία
13.08.25 , 12:22 Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα
13.08.25 , 12:15 Φωτιές: Η δραματική διάσωση πολιτών από παραλίες της Χίου και της Αχαΐας
13.08.25 , 12:13 AΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο
13.08.25 , 11:48 Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»
13.08.25 , 11:46 Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος στο εξωτερικό για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Πρώτη Δημοσίευση: 14.08.25, 11:48
Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία, Κοινωνική Σαπίλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Guitarte Ensemble δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, το φημισμένο κιθαριστικό σύνολο που ίδρυσε και διευθύνει ο Νίκος Χατζηελευθερίου με συνεργάτες το Χρήστο Φάκλαρη και τη Μαρία Παπαμιχαήλ έχει ταράξει τα νερά της κλασικής κιθάρας στην Ελλάδα, με καινοτόμες προσεγγίσεις που διασχίζουν τα όρια της μουσικής και συνομιλούν με το θέατρο σκιών, την ποίηση, τον σύγχρονο χορό, το video art, ακόμα και τη μουσική για παιδιά.

«Αυτοί που κοιτούν» στο ΘΕΑΤΡΟ 104

Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»

Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»

Κάθε εμφάνισή του είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε πειραματισμό, σε νέες φόρμες αφήγησης και δημιουργικής έκφρασης.

Αυτή τη φορά, το Guitarte Ensemble ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Δήμου Κορυδαλλού και της τοπικής Κινηματογραφικής Λέσχης (Σινέ Παράδεισος – Δημοτικός Κινηματογράφος Κορυδαλλού) και παρουσιάζει μια συναυλία-παράσταση που συνοδεύει ζωντανά την προβολή της βωβής ταινίας του μεσοπολέμου «Κοινωνική Σαπίλα» (1932) του Στέλιου Τατασόπουλου, σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η ταινία  αποκαταστάθηκε και παραχωρήθηκε από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας.

 Οι μουσικοί του Guitarte Ensemble συνθέτουν ένα μουσικό ρεύμα που διατρέχει την ταινία σε πραγματικό χρόνο

 Οι μουσικοί του Guitarte Ensemble συνθέτουν ένα μουσικό ρεύμα που διατρέχει την ταινία σε πραγματικό χρόνο
Ένα μουσικό παλίμψηστο πάνω στην εικόνα

Σε μια εποχή που η σχέση ήχου και εικόνας είναι αυτονόητη, το Guitarte Ensemble ξαναπιάνει το νήμα από την αρχή. Επαναφέρει τη μουσική στη ρίζα του σινεμά –εκεί όπου κάθε ήχος δεν συνοδεύει απλώς, αλλά ερμηνεύει, φωτίζει και ανατρέπει το νόημα της εικόνας.

Μέσα από ένα πρωτότυπο ηχητικό «παζλ», οι μουσικοί του Guitarte Ensemble συνθέτουν ένα μουσικό ρεύμα που διατρέχει την ταινία σε πραγματικό χρόνο: διασκευές έργων των Bach, Handel, Schoenberg και Britten συνομιλούν με λαϊκά και παραδοσιακά μοτίβα, φλερτάρουν με αυτοσχεδιασμούς και κινηματογραφικά «κλισέ», για να δημιουργήσουν μια οργανική μετα-όπερα, ένα τολμηρό μουσικό σχόλιο πάνω στο κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο της ταινίας.

Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»

Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχει ο συνθέτης και κιθαριστής Αντώνης Νταχλί, ο οποίος υπογράφει δύο πρωτότυπες συνθέσεις, ειδικά γραμμένες για το πρότζεκτ, καθώς και τον σχεδιασμό συνοδευτικού ψηφιακού ήχου.

Από την «Εκδρομή» του Μαμαγκάκη στον Τατασόπουλο

Μετά τη θρυλική «Εκδρομή» του Νίκου Μαμαγκάκη για την ταινία του Τάκη Κανελλόπουλου (1966), η κιθάρα επανέρχεται στο κινηματογραφικό ρεπερτόριο. Αυτή τη φορά όχι μεμονωμένη, αλλά ως πολυφωνικό σώμα ντύνοντας μουσικά μια βωβή ελληνική ταινία του μεσοπολέμου, την «Κοινωνική Σαπίλα» του Στέλιου Τατασόπουλου.

Οι έξι κιθαριστές του Guitarte –Νίκος Χατζηελευθερίου, Χρήστος Φάκλαρης, Μαρία Παπαμιχαήλ, Αλέξανδρος Καζάζης, Νίκος Μακρής και  ο συνεργαζόμενος  Αντώνης Νταχλί– φέρνουν στη σκηνή όχι μόνο την τεχνική αρτιότητα, αλλά και τη βαθιά συνθετική εμπειρία που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα.

Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»

Η μουσική πρόταση δεν επιχειρεί να εικονογραφήσει απλώς την ταινία, αλλά να τη μεταγράψει σε έναν άλλο αισθητικό και συναισθηματικό κώδικα. Πρόκειται για έναν ζωντανό σχολιασμό, που υπογραμμίζει αλλά και ανατρέπει, που ακολουθεί αλλά και ξαφνιάζει.

Μια ταινία από το χθες – εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα

Η «Κοινωνική Σαπίλα» (1932) του Τατασόπουλου θεωρούνταν χαμένη έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80, οπότε και αποκαταστάθηκε από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Θεωρείται η πρώτη ελληνική ταινία κοινωνικού ρεαλισμού, μια ωμή καταγραφή της φτώχειας, της ανεργίας, της εκμετάλλευσης και του ταξικού αγώνα στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ένας φτωχός φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ντίνος Βρισθένης (Στέλιος Τατασόπουλος), έχει εγκαταλείψει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών και βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας. Καταφέρνει να προσληφθεί ως ηθοποιός σε ένα θίασο, όπου γνωρίζει και ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια Νίκη (Δανάη Γρίζου). Όταν αυτή ενδίδει σε ένα βιομήχανο που της υπόσχεται λαμπρό μέλλον, ο Ντίνος, απογοητευμένος, εγκαταλείπει το θέατρο. Η φτώχεια θα τον οδηγήσει στις γραμμές του προλεταριάτου και θα γίνει καπνεργάτης προκειμένου να κερδίσει τα απαραίτητα προς το ζην. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με την εκμετάλλευση των εργατών, συμβάλλει στην ίδρυση του συνδικάτου και ηγείται του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, αδιαφορώντας για τις ανηλεείς διώξεις της αστυνομίας. Φυλακίζεται και όταν βγαίνει απαρνείται το παρελθόν του και αποφασίζει να πολεμήσει την κοινωνική σαπίλα.

 

INFO

Προβολή της βωβής ταινίας «Κοινωνική Σαπίλα»

με ζωντανή μουσική από τους Guitarte Ensemble

Σινέ Παράδεισος | Κορυδαλλός (Αγ. Γεωργίου και Ζάππα 4)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | 20:30

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GUITARTE ENSEMBLE
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΠΙΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top