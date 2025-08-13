Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Ο ηθοποιός έρχεται χωρίς πρόγραμμα να ξεσηκώσει τους θαυμαστές του

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:48 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
13.08.25 , 13:05 Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
13.08.25 , 13:00 «The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star
13.08.25 , 12:41 Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις φωτιές στην Αχαΐα
13.08.25 , 12:30 Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»
13.08.25 , 12:26 Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία
13.08.25 , 12:22 Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα
13.08.25 , 12:15 Φωτιές: Η δραματική διάσωση πολιτών από παραλίες της Χίου και της Αχαΐας
13.08.25 , 12:13 AΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο
13.08.25 , 11:48 Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»
13.08.25 , 11:46 Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος στο εξωτερικό για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. 

«Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού»: Δείτε το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο

Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Πληροφορίες 

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Θέατρο Βράχων - Στην Σκιά των Βράχων
Ώρα έναρξης: 21:00

Αλέξανδρος Κούρος: drums - keyboards

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα

Αντωνία Τσολάκη: μπάσο

Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο
Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι
Κώστας Φόρτσας: πνευστά

Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Βασίλης Γκορίτσας: keyboards - ακορντεόν

Επιμέλεια - σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

Παραγωγή: Imaginart Live

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top