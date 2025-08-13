Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.
«Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού»: Δείτε το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο
Πληροφορίες
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Θέατρο Βράχων - Στην Σκιά των Βράχων
Ώρα έναρξης: 21:00
Αλέξανδρος Κούρος: drums - keyboards
Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα
Αντωνία Τσολάκη: μπάσο
Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο
Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι
Κώστας Φόρτσας: πνευστά
Βασίλης Γκορίτσας: keyboards - ακορντεόν
Επιμέλεια - σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης
Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς
Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός
Παραγωγή: Imaginart Live
