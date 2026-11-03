Η Κέλλυ Κελεκίδου είναι έτοιμη να επιστρέψει στη νυχτερινή διασκέδαση, ανανεωμένη, γεμάτη ενέργεια και με ανεβασμένη διάθεση! Η μεγάλη της πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στο πλευρό του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή Αντύπα, στην «Αθηναία».

Κάθε Πέμπτη και Σάββατο, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται βραδιές γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, αυθεντικό λαϊκό συναίσθημα, χορό και διασκέδαση, σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Κέλλυ Κελεκίδου βρίσκεται σε μία από τις πιο δυναμικές περιόδους της καλλιτεχνικής της πορείας. Με ανανεωμένη εικόνα, νέο ρεπερτόριο και ολοκαίνουργια τραγούδια που ετοιμάζονται σε συνεργασία με τον hit maker και παραγωγό της Χριστόδουλο Σιγανό, ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο κοινό τη νέα μουσική της πρόταση.

Η επιστροφή της στην ελληνική νυχτερινή ζωή έρχεται αμέσως μετά από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο ταξίδι στην Αυστραλία. Το Σάββατο που μας πέρασε η τραγουδίστρια πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές live εμφανίσεις, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και διασκέδασαν μαζί της με την ψυχή τους.

Με τις όμορφες στιγμές από την Αυστραλία και νέα μουσικά σχέδια στις αποσκευές της, η Κέλλυ Κελεκίδου επέστρεψε στην Αθήνα, έτοιμη για το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία και την μεγάλη πρεμιέρα της με τον Αντύπα !

Δείτε βίντεο από τις εμφανίσεις της στην Αυστραλία, αλλά και φωτογραφίες από την εντυπωσιακή φωτογράφιση που πραγματοποίησε για τη νέα αφίσα των εμφανίσεών της, με ένα μοναδικό στυλ, που την κάνει να ξεχωρίζει για μια ακόμη φορά!