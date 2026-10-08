Αρβανιτάκη: Πού βρίσκεται σήμερα και το ταξίδι-θεσμός με τα παιδιά της

Πού την "τσάκωσε" ο φωτογραφικός φακός

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Breakfast@Star για τον Διονύση Σαββόπουλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελευθερία Αρβανιτάκη παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης «The Dreamers» στο Σύγχρονο Θέατρο στις 3 Οκτωβρίου 2026.
  • Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά της «Και σήμερα και αύριο και τώρα», αφιερωμένη στη Μαρίκα Νίνου.
  • Συμμετέχει στο μουσικό project «First Time» με τον Μάριο Φραγκούλη, με πιθανές πρόσθετες ημερομηνίες στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Οκτώβριος είναι σημαντικός μήνας για την Αρβανιτάκη, καθώς στις 17 του μήνα γιορτάζει τα γενέθλιά της με τα παιδιά της.

Η παράσταση «The Dreamers», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Σύγχρονο Θέατρο στις 3 Οκτωβρίου 2026 και ανάμεσα στους διάσημους που έδωσαν το παρών ήταν και η Ελευθερία Αρβανιτάκη

Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα μακρυμάνικο πλεκτό με κλειστή λαιμόκοψη, χρώματος μελανζέ γκρι με καφέ/μπεζ υποτόνους, με οποίο συνδύασε με υφασμάτινο και άνετο παντελόνι χρώματος  άνετο παντελόνι σε πολύ σκούρο μπλε.

Την τελική πινελιά στο λουκ της έδωσε τη φαρδιά ζώνη που έβαλε στη μέση.

H Eλευθερία Αρβανιτάκη/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Eλευθερία Αρβανιτάκη/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Τι κάνει σήμερα η Ελευθερία Αρβανιτάκη 

Η τραγουδίστρια έχει κάθε λόγο να χαμογελά γιατί τα επαγγελματικά της πάνε από το καλό στο καλύτερο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Και σήμερα και αύριο και τώρα», η οποία είναι αφιερωμένη στα τραγούδια της σπουδαίας ρεμπέτισσας Μαρίκας Νίνου. 

H Eλευθερία Αρβανιτάκη/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Eλευθερία Αρβανιτάκη/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
 

Μερικά από τα τραγούδια της σπουδαίας ρεμπέτισσας είναι: «Είμαστε αλάνια (Τα διαλεχτά παιδιά)», «Γεννήθηκα για να πονώ», «Απόψε κάνεις μπαμ», «Θέλω στα μπουζούκια να με πας», και άλλα πολλά. 

Η Ελένη Ράντου, Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η κόρη της, Αντιγόνη Μαθιουδάκη στην Αίγλη Ζαππείου/φωτογραφία από NDP

Η Ελένη Ράντου, Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η κόρη της, Αντιγόνη Μαθιουδάκη στην Αίγλη Ζαππείου/φωτογραφία από NDP

Παράλληλα η Ελευθερία Αρβανιτάκη μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις τους στα τέλη Σεπτεμβρίου, το μουσικό project «First Time» μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη συνεχίζει να απασχολεί το κοινό, με πιθανές πρόσθετες ημερομηνίες ή μεταφορά της παράστασης στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον γιο της Λεωνίδα πριν 8 χρόνια/ φωτογραφία από NDP

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον γιο της Λεωνίδα πριν 8 χρόνια/ φωτογραφία από NDP

Ο Οκτώβριος είναι πολύ σημαντικός μήνας για την τραγουδίστρια καθώς στις 17 Οκτωβρίου έχει τα γενέθλιά της και όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα κανονίζει ένα ταξίδι με τα δύο ενήλικα  παιδιά της Αντιγόνη και Λεωνίδα. 
 

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