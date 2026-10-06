Η ευχή Σταυροπούλου σε Γεωργούλη: «Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι»

Η γλυκιά φωτογραφία με τον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του

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Βίκυ Σταυροπούλου – Αλέξης Γεωργούλης: 24 χρόνια μετά ξανά στη μηχανή!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του μέσω Instagram.
  • Μοιράστηκε μια τρυφερή selfie τους, γράφοντας "σε αγαπώ" και "Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι!".
  • Οι δύο ηθοποιοί συνδέονται με την επιτυχημένη σειρά "Είσαι το Ταίρι μου".
  • Η συνεργασία τους έχει εξελιχθεί σε δυνατή φιλία και διατηρούν στενή σχέση εκτός τηλεόρασης.

Μια ξεχωριστή ευχή με πολλή αγάπη έστειλε η Βίκυ Σταυροπούλου στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά και χαμογελαστοί.

«Είσαι το Ταίρι μου»: 24 χρόνια μετά έγιναν ξανά Σωτήρης & Στέλλα

Στη selfie έγραψε «σε αγαπώ», ενώ η λεζάντα που επέλεξε ήταν εξίσου τρυφερή: «Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι!»

Αλέξης Γεωργούλης: Το επικό ζεϊμπέκικο πάνω στα βράχια

Βίκυ Σταυροπούλου – Αλέξης Γεωργούλης

Οι δυο τους έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, το «Είσαι το Ταίρι μου».

Ως Στέλλα και Σωτήρης έγιναν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά ζευγάρια, ενώ η συνεργασία τους εξελίχθηκε με τα χρόνια σε μια δυνατή φιλία.

Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης έχουν διατηρήσει μια στενή σχέση και εκτός τηλεοπτικού πλατό, με την ηθοποιό να του θυμίζει με κάθε ευκαιρία πόσο σημαντικός είναι για εκείνη.

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