Βίκυ Σταυροπούλου – Αλέξης Γεωργούλης: 24 χρόνια μετά ξανά στη μηχανή!

Μια ξεχωριστή ευχή με πολλή αγάπη έστειλε η Βίκυ Σταυροπούλου στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά και χαμογελαστοί.

Στη selfie έγραψε «σε αγαπώ», ενώ η λεζάντα που επέλεξε ήταν εξίσου τρυφερή: «Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι!»

Οι δυο τους έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, το «Είσαι το Ταίρι μου».

Ως Στέλλα και Σωτήρης έγιναν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά ζευγάρια, ενώ η συνεργασία τους εξελίχθηκε με τα χρόνια σε μια δυνατή φιλία.

Η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης έχουν διατηρήσει μια στενή σχέση και εκτός τηλεοπτικού πλατό, με την ηθοποιό να του θυμίζει με κάθε ευκαιρία πόσο σημαντικός είναι για εκείνη.