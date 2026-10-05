Κατερίνα Καινούργιου: Βόλτα με casual look με την κόρη της, Ξένια

Η Κυριακάτικη έξοδος της παρουσιάστριας με την κόρη της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Κατερίνα Καινούργιου: «Συνέχεια ξυπνάω το βράδυ για να δω αν το παιδί αναπνέει» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μητρότητα με την κόρη της, Ξένια, και μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media.
  • Πέρασε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με την Ξένια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Επέλεξε casual look σε ροζ αποχρώσεις και αθλητικά παπούτσια, αποφεύγοντας να δείξει το πρόσωπο της κόρης της.
  • Η Καινούργιου χαρακτήρισε το πρώτο καλοκαίρι με την Ξένια ως το καλύτερο της ζωής της.
  • Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δεύτερης εγκυμοσύνης, αλλά προτιμά να αφοσιωθεί στην Ξένια προς το παρόν.

Μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει στο έπακρο την καθημερινότητα με την κόρη της, Ξένια, η οποία είναι πλέον στο επίκεντρο της ζωής της παρουσιάστριας.

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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής επιλέγουν να περνούν ποιοτικό χρόνο με την κόρη τους, ενώ το τελευταίο διάστημα η γνωστή παρουσιάστρια μοιράζεται με τους followers της στα social media στιγμιότυπα από τη νέα της ζωή ως μητέρα.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την πέρασε μαζί με τη μικρή της, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βόλτα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

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Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μία σειρά από όμορφες φωτογραφίες, στις οποίες τη βλέπουμε να κρατά αγκαλιά την κόρη της, Ξένια, καθώς και στιγμιότυπα από την όμορφη μέρα που πέρασαν μαζί. 

Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε casual look σε ροζ αποχρώσεις και αθλητικά παπούτσια και πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στο νερό, αποφεύγοντας να δείξει δημόσια, όπως συνηθίζει άλλωστε, το πρόσωπο του παιδιού της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου, από την Κυριακάτικη βόλτα με την κόρη της, Ξένια:

Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Κατερίνα Καινούργιου με την κόρη της, Ξένια / Φωτογραφίες: Instagram.com

 

 

«Our Sundays… Και κάπου εκεί, μέσα στα πιο μικρά, κατάλαβα πως κρυβόταν πάντα η ευτυχία…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, την οποία συνόδευσε με τα hashtags #youandme και #together.

Όπως όλα δείχνουν η μικρή είναι κύρια προτεραιότητα της παρουσιάστριας, χαρακτηρίζοντας το πρώτο καλοκαίρι που μοιράστηκε μαζί της, ως το καλύτερο της ζωής της! 

 

 

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να γίνει μαμά για δεύτερη φορά, αποκαλύπτοντας ότι ο σύζυγός της θα ήθελε δεύτερο παιδί. Όπως αποκάλυψε, εκείνη αισθάνεται ότι αυτή την περίοδο θα ήθελε να αφοσιωθεί στη μικρή Ξένια.

«Επειδή εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη, και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι», είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

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