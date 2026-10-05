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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Μπαξεβάνη μίλησε για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, εκφράζοντας τη θλίψη της και την εκτίμηση για τη σχέση τους.
  • Η Καίτη Κωνσταντίνου πέθανε στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Η Μπαξεβάνη επιβεβαίωσε την επιστροφή της στο Σόι σου, όπου θα εμφανιστεί ως Αφρούλα, μητέρα της Αντωνίας.
  • Η ηθοποιός συμμετέχει επίσης στην παράσταση «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» με τους Γιώργο Γιαννόπουλο και Σόλωνα Τσούνη.

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη αναφέρθηκε δημόσια στην απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα Δε Γίνεται. Στη συνέντευξη, που προβλήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μίλησε ακόμη για την επιστροφή της στη σειρά Το Σόι σου με guest εμφανίσεις, αλλά και για τη φετινή θεατρική της παρουσία.

Η ηθοποιός στάθηκε στο κενό που άφησε πίσω της η Καίτη Κωνσταντίνου, με την οποία είχαν συνδεθεί και μέσα από τη σειρά Εγκλήματα. Όπως είπε η ίδια: «Μου λείπει η Καίτη Κωνσταντίνου. Θα μου πεις, μα δεν ήσασταν και κολλητές. Δεν έχει όμως σημασία. Μου λείπει για εκείνη τη στιγμή που θα τύχαινε να ξανασυναντηθούμε σαν να μην πέρασε μια μέρα και δε θα υπάρξει».

Φ. Μπαξεβάνη για Κ. Κωνσταντίνου: «Μου λείπει κι ας μην ήμασταν κολλητές»

Σε άλλη αναφορά της για τη γνωριμία τους μέσα από τη θρυλική σειρά του ΑΝΤ1, η Φωτεινή Μπαξεβάνη είπε: «Πήγα στα Εγκλήματα για μια σκηνή και δέσαμε».

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Η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου

Η Καίτη Κωνσταντίνου πέθανε στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός της προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό, ενώ, όπως καταγράφηκε στις σχετικές αναφορές, λίγοι γνώριζαν το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το όνομά της είχε ταυτιστεί για το ευρύ κοινό με τη «Σωσώ Παπαδήμα» στα Εγκλήματα, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης. Παράλληλα, είχε μακρά παρουσία στο θέατρο και κρατούσε την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Καίτη Κωνσταντίνου κι η Φωτεινή Μπαξεβάνη συνεργάστηκαν ξανά μετά τα Εγκλήματα

Η Καίτη Κωνσταντίνου κι η Φωτεινή Μπαξεβάνη συνεργάστηκαν ξανά μετά τα Εγκλήματα /Φωτογραφία Instagram

Η επιστροφή της Φωτεινής Μπαξεβάνη στο Σόι σου

Στην ίδια συνέντευξη, η Φωτεινή Μπαξεβάνη επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει ξανά στο Σόι σου του Alpha, επιστρέφοντας στον ρόλο της Αφρούλας, μητέρας της Αντωνίας.

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Η δήλωσή της για τη σειρά ήταν σαφής: «Έχω κάνει επεισόδια για το Σόι σου και, σαν Αφρούλα, είμαι η μαμά της Αντωνίας. Δηλαδή, ναι, κάποια γκεστ θα τα κάνω. Οι συνάδελφοι είναι όλοι πάρα πολύ αγαπημένοι».

Σε άλλη καταγραφή της ίδιας τοποθέτησης, η ηθοποιός ανέφερε: «Έχω κάνει επεισόδια για το Σόι σου σαν Αφρούλα, είμαι η μαμά της Αντωνίας. Δηλαδή, κάποια γκεστ θα τα κάνω. Οι συνάδελφοι είναι όλοι πάρα πολύ αγαπημένοι».

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη στην κηδεία της Καίτη Κωνσταντίνου το 2025

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη στην κηδεία της Καίτη Κωνσταντίνου το 2025 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η θεατρική συνεργασία με Γιαννόπουλο και Τσούνη

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη μίλησε και για τη συνύπαρξή της στη σκηνή με τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τον Σόλωνα Τσούνη, στην παράσταση «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης». Πρόκειται για δύο ηθοποιούς με τους οποίους συνδέεται και τηλεοπτικά μέσα από το Σόι σου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Έχω πολύ μεγάλη χαρά που με τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τον Σόλωνα Τσούνη είμαστε μαζί και στην παράσταση “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”, παρόλο που στο “Σόι” συνήθως δεν είμαι με αυτή την οικογένεια. Τώρα, όμως, τους έχω εδώ στο θέατρο».

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«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ»
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
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ΚΑΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
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