Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει στο έπακρο τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, παρατείνοντας τις διακοπές της λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μετά από ένα διάστημα ξεκούρασης και στιγμές γεμάτες έρωτα και ηρεμία στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη, η αγαπημένη τραγουδίστρια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, αυτή τη φορά πάνω σε σκάφος.

Ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram όπου την είδαμε να ποζάρει με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και την καταπράσινη φύση, αποπνέοντας ανεμελιά και θετική ενέργεια. Κάθεται άνετα σε μαξιλάρες του σκάφους, με τα πόδια της μαζεμένα και το βλέμμα της στραμμένο στο φως, χαμογελώντας στον φακό.

Η Δέσποινα Βανδή σε μια μαγευτική καλοκαιρινή στιγμή

Φοράει ένα εντυπωσιακό, strapless κοραλί μαγιό που αναδεικνύει το καλοσχηματισμένο σώμα της. Τα μακριά, ανάλαφρα μαλλιά της ανεμίζουν από το θαλασσινό αεράκι, ενώ το στυλ της ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου με χρυσό μεταλλικό σκελετό.

Το post συνοδεύεται μουσικά από το τραγούδι «Σήμερα», ένα αγαπημένο κομμάτι που της είχε γράψει ο Φοίβος και παραμένει διαχρονικό.

Λίγες μέρες πριν, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή δίπλα στον Αντώνη Ρέμο σε μια συναυλία που χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές, γεμάτες μουσική και συναίσθημα.

Βέβαια, η Δέσποινα δε δείχνει καθόλου έτοιμη να αφήσει πίσω της το καλοκαίρι, αφού φαίνεται να το απολαμβάνει όσο περισσότερο μπορεί.