Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Δε λέει να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 08:26 Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
16.09.25 , 08:19 Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
16.09.25 , 08:00 Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας
16.09.25 , 07:58 Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying
16.09.25 , 07:41 Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
16.09.25 , 07:33 Μέση Ανατολή: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα
16.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Σεπτεμβρίου
16.09.25 , 00:25 Φάρμα: Ένταση στο βραδινό τραπέζι της γαλάζιας ομάδας
16.09.25 , 00:10 Φάρμα: Τα κορίτσια της γαλάζιας ομάδας κάνουν μπάνιο υπό αντίξοες συνθήκες
15.09.25 , 23:35 «Πράσινη» ή «γαλάζια» η πρώτη δοκιμασία της φετινής Φάρμας;
15.09.25 , 23:28 Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη
15.09.25 , 23:28 Τέμπη: Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι - «Έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου...»
15.09.25 , 23:15 Πρώτη ομαδική δοκιμασία με έπαθλο το σπίτι της Φάρμας
15.09.25 , 23:10 Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
15.09.25 , 23:09 «Χρυσή» διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Θεσσαλονίκη: Ξεσπούν στο Star οι γονείς του 13χρονου μετά την άγρια επίθεση
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σύντροφος  Σεμερτζίδου: Η Ferrari  δεν είναι από χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει στο έπακρο τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, παρατείνοντας τις διακοπές της λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μετά από ένα διάστημα ξεκούρασης και στιγμές γεμάτες έρωτα και ηρεμία στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη, η αγαπημένη τραγουδίστρια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, αυτή τη φορά πάνω σε σκάφος.

Δέσποινα Βανδή: Το φιλί στον Μπισμπίκη και το τραγούδι που του αφιέρωσε

Ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram όπου την είδαμε να ποζάρει με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και την καταπράσινη φύση, αποπνέοντας ανεμελιά και θετική ενέργεια. Κάθεται άνετα σε μαξιλάρες του σκάφους, με τα πόδια της μαζεμένα και το βλέμμα της στραμμένο στο φως, χαμογελώντας στον φακό.

Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης

Η Δέσποινα Βανδή σε μια μαγευτική καλοκαιρινή στιγμή

Η Δέσποινα Βανδή σε μια μαγευτική καλοκαιρινή στιγμή

Φοράει ένα εντυπωσιακό, strapless κοραλί μαγιό που αναδεικνύει το καλοσχηματισμένο σώμα της. Τα μακριά, ανάλαφρα μαλλιά της ανεμίζουν από το θαλασσινό αεράκι, ενώ το στυλ της ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου με χρυσό μεταλλικό σκελετό.

Το post συνοδεύεται μουσικά από το τραγούδι «Σήμερα», ένα αγαπημένο κομμάτι που της είχε γράψει ο Φοίβος και παραμένει διαχρονικό.

Λίγες μέρες πριν, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή δίπλα στον Αντώνη Ρέμο σε μια συναυλία που χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές, γεμάτες μουσική και συναίσθημα.

Βέβαια, η Δέσποινα δε δείχνει καθόλου έτοιμη να αφήσει πίσω της το καλοκαίρι, αφού φαίνεται να το απολαμβάνει όσο περισσότερο μπορεί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top