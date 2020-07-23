Απίστευτο! Παίκτρια του «My Style Rocks» παντρεύτηκε τον… σκύλο της!

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Μπορεί ο τρίτος κύκλος του «My Style Rocks» να μην ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας, ωστόσο εκείνη κατάφερε να ξεχωρίσει.

Ο λόγος για την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που πριν από λίγες ώρες έκανε μια… περίεργη ανάρτηση στο Instagram.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Η παίκτρια του My Style Rocks που νίκησε το καρκίνο

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες της ντυμένη νύφη, αποκαλύπτοντας πώς παντρεύτηκε με συμβολαιογραφική πράξη την αγαπημένη της… σκυλίτσα!

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΔΑ …. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ …. ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Κ ΕΣΥ ΣΚΥΛΙ? ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΑΠΗ . ΔΕΝ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ . ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΗ. ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η «ΡΑΤΣΑ» ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ . ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ . ΠΕΙΝΟΥΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ Κ ΔΙΨΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ !!! ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ . 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΠΟΣΑ ΜΗ … ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ Κ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ . ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΣΤΑΛΙΤΣΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ Κ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΖΩΑΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΗ» , έγραψε στη λεζάντα των ενσταντανέ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌈1Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΨΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΔΑ .... ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ .... ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Κ ΕΣΥ ΣΚΥΛΙ? ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΑΠΗ . ΔΕΝ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ . ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΙΚΑΜΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΗ . ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ´ΡΑΤΣΑ ´ ΣΑΣ Κ ΠΩΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ . ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ . ΠΕΙΝΟΥΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ Κ ΔΙΨΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ !!! ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ . 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΠΟΣΑ ΜΗ ... ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ Κ ΤΗΝ ΙΟΘΕΣΙΑ . ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ ΣΤΑΛΙΤΣΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ Κ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΖΩΑΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ @roula_mandelou_st_couture @vag_papajim @weddingbox.gr @kkoliousis Κ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΤΕ 🤍

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ε Υ Ρ Υ Δ Ι Κ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (@papadopoulou_evridiki) στις

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