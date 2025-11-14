Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μελέτη: πρωί ή βράδυ; Τι συνιστούν οι ειδικοί

Η καλή βαθμολογία είναι δεδομένη εάν γνωρίζεις το «μυστικό» της επιτυχίας και οι επιστημονικές έρευνες έρχονται να αποκαλύψουν την καλύτερη ώρα για μελέτη.

Η διαδικασία της μάθησης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με κάτι νέο το οποίο εμπλουτίζει τη γνώση και την εμπειρία μας.

Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μελέτης, μία διαδικασία κατά την οποία μαθαίνουμε διαβάζοντας. Πότε, όμως, λαμβάνει χώρα η κατανόηση και η αποτελεσματική απορρόφηση της πληροφορίας;

Η καλή βαθμολογία είναι δεδομένη εάν γνωρίζεις το μυστικό της επιτυχίας και οι επιστημονικές έρευνες έρχονται να αποκαλύψουν την καλύτερη ώρα για μελέτη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Είστε πρωινοί ή βραδινοί τύποι και πότε νιώθετε ότι συγκεντρώνεστε και αποδίδετε καλύτερα; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τις πιο ιδανικές ώρες για μελέτη!

Σύμφωνα με έρευνες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση και σε διαδικασία εκμάθησης, τις χρονικές περιόδους μεταξύ 10:00-14:00 και 16:00-22:00. Εάν, όμως, θέλετε να ενισχύσετε την προσοχή σας και να εκβανθύνετε τη μάθησή σας, οι επιστήμονες συνιστούν να μελετάτε μεταξύ 04:00 και 07:00 το πρωί, αφού εκείνες τις ώρες ο εγκέφαλος μπορεί να μείνει απόλυτα προσηλωμένος.

Τα πλεονεκτήματα του να μελετάτε νωρίς το πρωί

Ο εγκέφαλος τείνει να είναι πιο αποδοτικός και σαφώς πιο ξεκούραστος έπειτα από έναν αναζωογονητικό ύπνο

Οι πρωινές ώρες είναι ιδανικές για να κατανοήσετε νέες θεωρίες και πιο σύνθετες έννοιες

Το φυσικό φως της μέρας σας βοηθά να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και σε εγρήγορση

Επιπρόσθετα, το φυσικό φως κάνει καλό στα μάτια σας

Σύμφωνα με έρευνες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση και σε διαδικασία εκμάθησης, τις χρονικές περιόδους μεταξύ 10:00-14:00 και 16:00-22:00 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μελέτη κατά τις απογευματινές ώρες

Υπάρχουν αρκετοί σπουδαστές που προτιμούν να μελετούν μεταξύ 14:00 και 17:00. Οι ειδικοί υγείας αναφέρουν ότι η κριτική σκέψη είναι πολύ πιο αναπτυγμένη εκείνες τις ώρες.

Αυτή την περίοδο το μυαλό σας μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματικά πολύπλοκες σκέψεις, καθώς και να επεξεργαστεί πιο σύντομα νέες πληροφορίες.

Τέλος, τα απογεύματα είναι μία πολύ καλή περίοδος για δημιουργικό διάβασμα. Ο εγκέφαλός σας μπορεί να συνδέσει πιο σύντομα αυτά που μάθατε με όσες πληροφορίες θέλετε να συγκρατήσετε.

Τα πλεονεκτήματα της βραδινής μελέτης

Εάν πάλι νιώθετε ότι έχετε περισσότερη ενέργεια κατά τις βραδινές ώρες, τότε ίσως σας ταιριάζει καλύτερα να υιοθετήσετε ένα πρόγραμμα μελέτης αργά το βράδυ.

Όταν μελετάτε αργά τη νύχτα έχετε λιγότερους εξωτερικούς παράγοντες που θα σας αποσπάσουν την προσοχή, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεστε περισσότερο

Οι επιστήμονες συνιστούν αυτού του είδους τη μελέτη, ειδικά εάν ζείτε με την οικογένειά σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι διαβάζουν το βράδυ εδραιώνουν καλύτερα τη σκέψη τους και βελτιώνουν τη μνήμη τους

Έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι το νυχτερινό διάβασμα «ξεδιπλώνει» νέες δεξιότητες, όπως την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας

Το διάβασμα πριν από τον ύπνο διασφαλίζει τη μάθηση και εδραιώνει τη μνήμη

Φυσικά, πάντα να φροντίζετε να κοιμάστε τουλάχιστον 8 με 9 ώρες όταν επιλέγετε να μελετάτε το βράδυ.

Ανακαλύψτε ποια περίοδο της ημέρας είστε πιο παραγωγικοί

Oι ικανότητες εκμάθησης όπως η μνήμη, η εγρήγορση, η κριτική σκέψη κ.ά. μπορεί να είναι σε υψηλά επίπεδα διάφορες ώρες της ημέρας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε περισσότερη οπτική μνήμη κατά τις πρωινές ώρες, ενώ η κριτική σας σκέψη να είναι πιο υψηλή κατά τις βραδινές ώρες.

Οι ειδικοί συνιστούν να αναγνωρίσετε ποιες ώρες της ημέρας αποδίδετε καλύτερα σε κάθε τομέα και να υιοθετήσετε τον ιδανικό για εσάς χρόνο μελέτης. Παρόλα αυτά, όταν εντοπίσετε την κατάλληλη περίοδο μελέτης, είναι αναγκαίο να την κάνετε καθημερινή σας ρουτίνα. Έτσι, το σώμα και το πνεύμα σας θα προσαρμοστούν στο μέγιστο και θα εξασφαλίσετε την πιο αποτελεσματική εξατομικευμένη μέθοδο εκμάθησης.