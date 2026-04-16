Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Λεωνίδη, Χαρίσσας, Νίκης, Γαλήνης, Καλλίδας και Αγίας Χιόνας.

Άγιος Λεωνίδης και οι συν αυτώ επτά γυναίκες μάρτυρες

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Γαληνός

Γαλήνη

Νίκη *

Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία

Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:48 και θα δύσει στις 20:01. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 14 λεπτά.

Σελήνη 28.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Φωνής

Κάθε χρόνο στις 16 Απριλίου οι επαγγελματίες από το χώρο της υγείας που σχετίζονται με την φωνή (Ωτορινολαρυγγολόγοι, Λογοπαθολόγοι, Λογοθεραπευτές) γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Φωνής και καλούν άνδρες και γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους να φροντίσουν την υγιεινή της φωνής τους.

Η φωνή είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και μέσω αυτής τελείται το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής μας επικοινωνίας με τα άτομα του κοντινού και μη περιβάλλοντός μας. Την πρωτοβουλία για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Φωνής είχαν Bραζιλιάνοι ωτορινολαρυγγολόγοι.