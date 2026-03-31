Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος.

Ο Άγιος Υπάτιος ήταν μορφή από εκείνες που δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες της και αγωνίσθηκαν για το θρίαμβο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ήταν επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.), κατά της πλάνης του Αρείου.

Στο ποιμαντικό του έργο, εξακολούθησε να διδάσκει και να καθοδηγεί το ποίμνιο του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις, και ιδιαίτερα την αίρεση των Ναυτιανών. Η επιτυχία με την οποία καταπολεμούσε τους Ναυτιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη τους και ζητούσαν την εξόντωση του. Έτσι, το έτος 326 μ.Χ. πλήρωσαν κάποιους ειδωλολάτρες, οι οποίοι σε κρημνώδη περιοχή επιτέθηκαν κατά του Αγίου με ξύλα και πέτρες και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Πριν ξεψυχήσει, μία εκ των φανατικών αιρετικών γυναικών τον θανάτωσε διά λίθου.



Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης

Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2010 κάποιοι χρήστες του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης reddit είχαν την ιδέα να αφιερώσουν μία ημέρα στην αρχειοθέτηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών (backup).

Σκοπός τους, να υπενθυμίσουν στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και "έξυπνων" κινητών τηλεφώνων τη σημασία της αποθήκευσης των δεδομένων που η ενδεχόμενη απώλειά τους λόγω μη αρχειοθέτησης μπορεί εκτός από τη συναισθηματική αξία για τον απλό χρήστη να έχει και οικονομικό αντίκτυπο για τον επαγγελματία και τις επιχειρήσεις.

Η ιδέα είχε απήχηση, οι εταιρείες κατασκευής εξωτερικών σκληρών δίσκων την αγκάλιασαν κι έτσι γεννήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων (World Backup Day), που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2011, στις 31 Μαρτίου.