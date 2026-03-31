Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Μαρτίου
31.03.26 , 00:15 MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»
31.03.26 , 00:10 MasterChef: Δύσκολη ψηφοφορία για την κόκκινη μπριγάδα!
31.03.26 , 00:00 MasterChef: Είχε την καλύτερη προσπάθεια για πρώτη φορά - «Επιτέλους!»
30.03.26 , 23:45 MasterChef: Η Wasan το ρίσκαρε για να δώσει τη νίκη στην μπριγάδα της
30.03.26 , 23:28 Cash or Trash: Ο Μαρίνης δίνει ιδέα στη Ρογδάκη για την ταμειακή μηχανή
30.03.26 , 23:15 Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
30.03.26 , 22:42 Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία της πρόβα για το Ηρώδειο
30.03.26 , 22:20 MasterChef: Ο Γιώργος έδωσε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη!
30.03.26 , 22:16 Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;
30.03.26 , 22:10 Πάσχα: Οι τιμές σε αρνιά - κατσίκια θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό!
30.03.26 , 21:55 Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο πλατό του MasterChef και στο Mystery Box
30.03.26 , 21:42 Ξεκίνησε η αποστολή κλήσεων από 8 κάμερες ΑΙ και 10 κάμερες λεωφορείων!
30.03.26 , 21:23 ΔΕΔΔΗΕ: Θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης από 1η Απριλίου
30.03.26 , 21:07 Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρι μεθυσμένου οδηγού
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος.

Ο Άγιος Υπάτιος ήταν μορφή από εκείνες που δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες της και αγωνίσθηκαν για το θρίαμβο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ήταν επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.), κατά της πλάνης του Αρείου.

Στο ποιμαντικό του έργο, εξακολούθησε να διδάσκει και να καθοδηγεί το ποίμνιο του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις, και ιδιαίτερα την αίρεση των Ναυτιανών. Η επιτυχία με την οποία καταπολεμούσε τους Ναυτιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη τους και ζητούσαν την εξόντωση του. Έτσι, το έτος 326 μ.Χ. πλήρωσαν κάποιους ειδωλολάτρες, οι οποίοι σε κρημνώδη περιοχή επιτέθηκαν κατά του Αγίου με ξύλα και πέτρες και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Πριν ξεψυχήσει, μία εκ των φανατικών αιρετικών γυναικών τον θανάτωσε διά λίθου.
 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:11 και θα δύσει στις 19:47. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 35 λεπτά.

Σελήνη 13.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου του 2010 κάποιοι χρήστες του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης reddit είχαν την ιδέα να αφιερώσουν μία ημέρα στην αρχειοθέτηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών (backup).

Σκοπός τους, να υπενθυμίσουν στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και "έξυπνων" κινητών τηλεφώνων τη σημασία της αποθήκευσης των δεδομένων που η ενδεχόμενη απώλειά τους λόγω μη αρχειοθέτησης μπορεί εκτός από τη συναισθηματική αξία για τον απλό χρήστη να έχει και οικονομικό αντίκτυπο για τον επαγγελματία και τις επιχειρήσεις.

Η ιδέα είχε απήχηση, οι εταιρείες κατασκευής εξωτερικών σκληρών δίσκων την αγκάλιασαν κι έτσι γεννήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Αρχείων (World Backup Day), που γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2011, στις 31 Μαρτίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top