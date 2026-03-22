Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

22.03.26 , 03:00
Σαν Σημερα
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων και Ιωάννου της Κλίμακος. Επίσης, σήμερα είναι η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών.

Η Αγία Δροσίδα, ήταν θυγατέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης Τραϊανού.Τιμάται μαζί με τις πέντε Κανονικές (=μοναχές) από την Εκκλησία στις 22 Μαρτίου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. Στον υπ’ αριθμ. 1578 κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων αναφέρεται με το όνομα Δρουζίλη και η μνήμη της τιμάται στις 22 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα της μνήμης της γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Δροσίδα, Δροσούλα, και Δρόσος.

Η Αγία Δροσίδα

Η Αγία Δροσίδα

Ο Τραϊανός ήταν ένας από τους ρωμαίους αυτοκράτορες, που είχε κηρύξει διωγμό κατά των χριστιανών. Οι κατά τόπους αρχές τους βασάνιζαν και τους θανάτωναν, αφήνοντας τα λείψανά τους άταφα. Όμως, πέντε Κανονικές, δηλαδή πέντε παρθένες, έβγαιναν κρυφά τη νύκτα και τα ενταφίαζαν στο ασκητήριό τους. Στο έργο αυτό βοηθούσε και η Δροσίς (Δροσίδα στη δημοτική), η οποία είχε παραδειγματιστεί από τη ζωή και την προσφορά των μοναχών.

Ο μνηστήρας της, όμως, την παρακολούθησε και τη συνέλαβε την ώρα ενός ενταφιασμού. Την οδήγησε μαζί με τις πέντε μοναχές ενώπιον του Τραϊανού και αυτός εμφανώς ταραγμένος από την επιλογή της κόρης του διέταξε να τη θέσουν υπό φύλαξη και να θανατώσουν τις πέντε μοναχές.

Η Δροσίδα κάποιο βράδυ κατόρθωσε να διαφύγει από τα ανάκτορα και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι κάποιων χριστιανών. Εκεί, έπειτα από οκτώ ημέρες κι ενώ προσευχόταν, κοιμήθηκε ειρηνικά.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δρόσος*
  • Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:25 και θα δύσει στις 18:38. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 13 λεπτά.

Σελήνη 3.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

