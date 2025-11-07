Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου και των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.
Ο Αθηνοδώρος είναι οσιομάρτυρας μοναχός από τη Μεσοποταμία της Συρίας, που μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 7 Δεκεμβρίου.
Την ημέρα αυτοί γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αθηνόδωρος και Αθηνοδώρα.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης
- Αθηνοδώρα
- Ερνέστος
- Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
- Θεαγένης, Θεαγένιος
- Θεαγενεία, Θεαγενία
- Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος
- Θεμέλη, Θεμελίνα
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:57 και θα δύσει στις 18:20. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 23 λεπτά.
