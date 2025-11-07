Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Noεμβρίου
07.11.25 , 00:11 Βορίζια: Άσβεστο το μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών
06.11.25 , 23:58 Έπεσαν σοβάδες στα κεφάλια μαθητών στο Πόρτο Ράφτη
06.11.25 , 23:18 Έρχονται νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή
06.11.25 , 23:05 Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
06.11.25 , 22:40 Απάτες στο «Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές αιτήσεις Αυγούστου!
06.11.25 , 22:36 Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τζούρισιτς «λύτρωσε» τους «πράσινους» στο 85'
06.11.25 , 22:30 First Dates Θανάσης & Επιστήμη: Ετοιμάζονται για το επόμενο ραντεβού!
06.11.25 , 22:30 First Dates Trailer Πέμπτης 13/11: Την έπιασε χασμουρητό πάνω στο ραντεβού
06.11.25 , 22:25 First Dates Έμιλυ & Σίμος: Θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού;
06.11.25 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 6/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.300.000 ευρώ
06.11.25 , 22:20 AEK - Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Πλήρωσε την αστοχία της στην επίθεση η Ένωση
06.11.25 , 22:10 First Dates: Η Φλώρα βρήκε το ταίρι της; Το γλυκό φινάλε με τον Νίκο
06.11.25 , 22:06 Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε μπροστά στον Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο
06.11.25 , 21:50 First Dates: Το πρώτο πράγμα που πρόσεξε η Επιστήμη στον Θανάση
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Νίκος Κουρής για τον γιο του: «Mεγάλες οι αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει αγάπη»
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Η Κατερίνα Καινούργιου 19 χρόνια πριν - Όσα έχει πει για τις πλαστικές
Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Κωνσταντίνος Μουσουλής: Συγκινεί ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου και των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Ο Αθηνοδώρος είναι οσιομάρτυρας μοναχός από τη Μεσοποταμία της Συρίας, που μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 7 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα αυτοί γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αθηνόδωρος και Αθηνοδώρα.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης
  • Αθηνοδώρα
  • Ερνέστος
  • Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
  • Θεαγένης, Θεαγένιος
  • Θεαγενεία, Θεαγενία
  • Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος
  • Θεμέλη, Θεμελίνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:57 και θα δύσει στις 18:20. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 23 λεπτά.

Σελήνη 16.9 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top