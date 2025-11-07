Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου και των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Ο Αθηνοδώρος είναι οσιομάρτυρας μοναχός από τη Μεσοποταμία της Συρίας, που μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 7 Δεκεμβρίου.

Την ημέρα αυτοί γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αθηνόδωρος και Αθηνοδώρα.

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης

Αθηνοδώρα

Ερνέστος

Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος

Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Θεμέλη, Θεμελίνα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:57 και θα δύσει στις 18:20. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 23 λεπτά.

Σελήνη 16.9 ημερών