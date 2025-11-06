Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

06.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Noεμβρίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Λεονάρδου.

Φράγκος ευγενής, που έζησε το 6ο αιώνα στην αυλή του βασιλιά Χλωδοβίκου Α’. Αποσύρθηκε στη Λιμόζ, όπου ίδρυσε μοναστήρι. Η μνήμη του τιμάται στις 6 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Λεονάρδος.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Noεμβρίου

Στον Δυτικό Κόσμο είναι ο προστάτης Άγιος των πολιτικών κρατουμένων.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Λεονάρδος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:56 και θα δύσει στις 18:21. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 25 λεπτά.

Σελήνη 15.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Η 6η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις» το 2001 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με το σκεπτικό ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος των συγκρούσεων.

