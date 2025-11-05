Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου
05.11.25 , 00:19 Άδικη ισοπαλία για τον Ολυμπιακό με την Αϊντχόφεν
04.11.25 , 23:58 Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Ποιες περιοχές «πλήττονται»
04.11.25 , 23:50 Φάρμα: Δυο ξένοι στο ίδιο σπίτι Δημήτρης και Στέλλα
04.11.25 , 23:36 Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία
04.11.25 , 23:25 Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό
04.11.25 , 23:25 Φάρμα: Κέρδισε την ατομική ασυλία με μια τρομερή κούρσα
04.11.25 , 23:06 ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ
04.11.25 , 22:55 Απίστευτη ένταση στη Φάρμα: «Βούλωσέ το» - Τι συνέβη;
04.11.25 , 22:50 Βίντεο Ντοκουμέντο: Πώς Αδειάζουν Αυτοκίνητα Μέσα Σε Λίγα Δευτερόλεπτα
04.11.25 , 22:41 Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:59 Ιωάννα Τούνη: «Νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα - Έχω ένα βάρος μέσα μου»
Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Απίστευτη ένταση στη Φάρμα: «Βούλωσέ το» - Τι συνέβη;
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Πρώτη Δημοσίευση: 04.11.25, 03:00

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης και Αγίου Σιλβανού.

Ο Γαλακτίων και η Επιστήμη είναι οσιομάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται από την εκκλησία στις 5 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Γαλακτίων, η Γαλακτία και η Επιστήμη.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου

Ήταν ζευγάρι στη ζωή και τους χριστιανικούς αγώνες. Έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-304) και του ηγεμόνα Σεκούνδου. Ο Γαλακτίων ήταν υιός των εθνικών Κλειτοφώντος και Λευκίππης και μεταστράφηκε στη χριστιανική πίστη από κάποιον μοναχό, ονόματι Ονούφριο. Η Επιστήμη ήταν κι αυτή εθνική, αλλά όταν παντρεύτηκε τον Γαλακτίωνα βαπτίσθηκε χριστιανή. Διατήρησαν αμφότεροι την παρθενία τους και ακολούθησαν τον μοναχικό βίο, ζώντας με σκληραγωγίες και στερήσεις. Κάποιοι, όμως, τους κατέδωσαν για τη χριστιανική τους πίστη στον άρχοντα Ούρσο. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος αποκεφαλίστηκαν.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης
  • Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
  • Επιστήμη
  • Λίνος
  • Λίνα
  • Σιλβανός
  • Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:55 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 27 λεπτά.

Σελήνη 14.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι

H 5η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2015 ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να ενημερώσει την παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα όσους ζουν σε παράκτιες περιοχές για τις καταστροφικές συνέπειες του φυσικού αυτού φαινομένου.

Το τσουνάμι ή σεισμικό θαλάσσιο κύμα είναι ένα καταστροφικό ωκεάνιο κύμα, που προκαλείται συνήθως από υποθαλάσσιους σεισμούς βάθους μικρότερου των 50 χιλιομέτρων και μεγέθους μεγαλύτερου των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διεθνώς έχει επικρατήσει ο ιαπωνικός όρος τσουνάμι, σύνθεση των λέξεων tsu (λιμάνι) και nami (κύμα).


Τα τελευταία 100 χρόνια, περί τους 260.000 ανθρώπους έχουν χάσει τη ζωή τους από τσουνάμι, από τους οποίους οι 227.000 στο τσουνάμι του Δεκεμβρίου του 2004, που εκδηλώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό και έπληξε 14 χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος τσουνάμι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήταν αυτό που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα της Ινδονησίας, στις 27 Αυγούστου 1883. Το μέγιστο ύψος των κυμάτων που δημιουργήθηκαν εκτιμήθηκε στα 30 - 40 μέτρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top