Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης και Αγίου Σιλβανού.

Ο Γαλακτίων και η Επιστήμη είναι οσιομάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται από την εκκλησία στις 5 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Γαλακτίων, η Γαλακτία και η Επιστήμη.

Ήταν ζευγάρι στη ζωή και τους χριστιανικούς αγώνες. Έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-304) και του ηγεμόνα Σεκούνδου. Ο Γαλακτίων ήταν υιός των εθνικών Κλειτοφώντος και Λευκίππης και μεταστράφηκε στη χριστιανική πίστη από κάποιον μοναχό, ονόματι Ονούφριο. Η Επιστήμη ήταν κι αυτή εθνική, αλλά όταν παντρεύτηκε τον Γαλακτίωνα βαπτίσθηκε χριστιανή. Διατήρησαν αμφότεροι την παρθενία τους και ακολούθησαν τον μοναχικό βίο, ζώντας με σκληραγωγίες και στερήσεις. Κάποιοι, όμως, τους κατέδωσαν για τη χριστιανική τους πίστη στον άρχοντα Ούρσο. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος αποκεφαλίστηκαν.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης

Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνος

Λίνα

Σιλβανός

Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:55 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 27 λεπτά.

Σελήνη 14.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι

H 5η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2015 ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να ενημερώσει την παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα όσους ζουν σε παράκτιες περιοχές για τις καταστροφικές συνέπειες του φυσικού αυτού φαινομένου.

Το τσουνάμι ή σεισμικό θαλάσσιο κύμα είναι ένα καταστροφικό ωκεάνιο κύμα, που προκαλείται συνήθως από υποθαλάσσιους σεισμούς βάθους μικρότερου των 50 χιλιομέτρων και μεγέθους μεγαλύτερου των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διεθνώς έχει επικρατήσει ο ιαπωνικός όρος τσουνάμι, σύνθεση των λέξεων tsu (λιμάνι) και nami (κύμα).



Τα τελευταία 100 χρόνια, περί τους 260.000 ανθρώπους έχουν χάσει τη ζωή τους από τσουνάμι, από τους οποίους οι 227.000 στο τσουνάμι του Δεκεμβρίου του 2004, που εκδηλώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό και έπληξε 14 χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος τσουνάμι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήταν αυτό που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα της Ινδονησίας, στις 27 Αυγούστου 1883. Το μέγιστο ύψος των κυμάτων που δημιουργήθηκαν εκτιμήθηκε στα 30 - 40 μέτρα.