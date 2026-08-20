Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο τελευταίο αντίο του πολιτικού Στέφανου Μάνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην ηλικία των 87 ετών.

Στεφάνι έστειλε η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του σταθμού, Μάρα Ζαχαρέα με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Πλήθος άλλων στεφανιών στην κηδεία / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Η οικογένειά του, οι φίλοι του αλλά και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου ήταν εκεί για να τον «αποχαιρετήσουν» σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Το τελευταίο «αντίο» του Στέφανου Μάνου / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Συντετριμμένα τα μέλη της οικογένειάς του / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Ειδικότερα, στο Κεφαλάρι για την εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης κ.α.

Κωστής Χατζηδάκης / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Νικήτας Κακλαμάνης / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Άκης Σκέρτσος / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Θόδωρος Λιβάνιος / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Γιώργος Αλογοσκούφης / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών στις 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.





