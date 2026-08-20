Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο τελευταίο αντίο του πολιτικού Στέφανου Μάνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην ηλικία των 87 ετών.
Η οικογένειά του, οι φίλοι του αλλά και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου ήταν εκεί για να τον «αποχαιρετήσουν» σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
Ειδικότερα, στο Κεφαλάρι για την εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης κ.α.
Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών στις 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.