Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

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Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Κεφαλάρι: Το τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μάνο / SKAI

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Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο τελευταίο αντίο του πολιτικού Στέφανου Μάνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην ηλικία των 87 ετών

Πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στεφάνι έστειλε η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του σταθμού, Μάρα Ζαχαρέα με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Πλήθος άλλων στεφανιών στην κηδεία / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Η οικογένειά του, οι φίλοι του αλλά και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου ήταν εκεί για να τον «αποχαιρετήσουν» σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. 

Στέφανος Μάνος κηδεία

Το τελευταίο «αντίο» του Στέφανου Μάνου / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Συντετριμμένα τα μέλη της οικογένειάς του / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Ειδικότερα, στο Κεφαλάρι για την εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης κ.α.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Κωστής Χατζηδάκης / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Νικήτας Κακλαμάνης / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Άκης Σκέρτσος / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Θόδωρος Λιβάνιος / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Γιώργος Αλογοσκούφης / Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών στις 15 Αυγούστου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.


 

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