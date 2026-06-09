Kομισιόν για τουρκική παρενόχληση αεροσκαφών: Διερευνάμε τι συνέβη

Τι απάντησε για την πρόκληση με το αεροσκάφος του Ν. Δένδια στην Κύπρο

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Πολιτικη
Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση: «Θα διερευνήσουμε τι ακριβώς συνέβη» (βίντεο ΕΡΤ)

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Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε διά της Εκπροσώπου Τύπου κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι θα διερευνήσει το περιστατικό παρενόχλησης από την Τουρκία, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.  

Κύπρος: Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια

Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση των σχετικών αναφορών και παρακολουθεί το θέμα.

Πουλάνε «τρέλα» οι Τούρκοι για την παρενόχληση του αεροσκάφους Δένδια

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το ζήτημα. Θα διερευνήσουμε τι ακριβώς συνέβη και, φυσικά, θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», ανέφερε η κυρία Χίπερ.  

Η συμφωνία Γαλλίας – Κύπρου πίσω από τον εκνευρισμό της Τουρκίας

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