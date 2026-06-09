Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε διά της Εκπροσώπου Τύπου κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι θα διερευνήσει το περιστατικό παρενόχλησης από την Τουρκία, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.

Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση των σχετικών αναφορών και παρακολουθεί το θέμα.

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το ζήτημα. Θα διερευνήσουμε τι ακριβώς συνέβη και, φυσικά, θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο», ανέφερε η κυρία Χίπερ.

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