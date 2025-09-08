Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη

Ήρθε σήμερα στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χάφταρ, ο οποίος ελέγχει την Ανατολική Λιβύη. Μέχρι πρότινος μας στήριζε. Όμως, τον τελευταίο καιρό ανταποκρίνεται στο φλερτ της Τουρκίας. Τι μας ζήτησε και τι του ζητήσαμε, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η διπλωματική συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη.

Όπως ανέφερε, ο Μπελκασίμ Χάφταρ θέλει ευρωπαϊκό χρήμα. Ζήτησε να «κατέβουν» ελληνικές εταιρείες στη Λιβύη που έχει καταστραφεί από τον εμφύλιο και να συνδράμουν στην ανοικοδόμησή της.

Είδε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και συμφώνησαν ότι θα πάει ελληνική αντιπροσωπεία μέσα στο φθινόπωρο.

Ως «αντάλλαγμα», η Αθήνα ζητά από τους Λίβυους να ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές, να μην επικυρώσουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο και να μην προχωρήσουν τα ενεργειακά σχέδια με την Τουρκία.



Ν. Χριστοδουλίδης για καλώδιο: «Καλό είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα»

Όσον αφορά ένα άλλο μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών, το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης είπε στη ΔΕΘ ότι η Κύπρος πρέπει να αποδείξει πως θέλει να γίνει το έργο για να του απαντήσει αιχμηρά ο πρόεδρος της Κύπρου Χριστοδουλίδης.

«Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Να τις τηρήσουν κι οι άλλοι», δήλωσε και πρόσθεσε με νόημα: «Πρέπει να λέμε λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα».