Την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που αγγίζουν σε αξία τα 15 εκατ. ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ύστερα από ελέγχους, που αφορούσαν στην περίοδο 2021-2025, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων Πόθεν Έσχες, καθώς και μη υποβολής δηλώσεων από υπόχρεους, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν να ανέρχονται σε 14,3 εκατ. ευρώ.
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