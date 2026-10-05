Πόθεν Έσχες: Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 εκατ. ευρώ

Τι εντόπισε η  Αρχή για το Ξέπλυμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 19:36 Θοδωρής Ζαγοράκης και Λόταρ Ματέους συμπαίκτες με τη φανέλα της interwetten
05.10.26 , 19:28 Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα
05.10.26 , 19:11 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δύσκολο να κάνω τέταρτο παιδί» – Όσα είπε
05.10.26 , 19:09 Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας
05.10.26 , 18:55 Ξεσπά η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»
05.10.26 , 18:41 Πόθεν Έσχες: Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 εκατ. ευρώ
05.10.26 , 18:33 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο-σύμβολο που φορούσε κάθε τζέντλεμαν
05.10.26 , 18:30 MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
05.10.26 , 18:25 Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;
05.10.26 , 18:19 Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;
05.10.26 , 18:05 Αναστάσης Ροϊλός: «Έχω γκουγκλάρει το όνομά μου για να δω τι αποτύπωμα έχω»
05.10.26 , 17:38 Μελόνι κατά ΑΙ για την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της!
05.10.26 , 17:11 Βραζιλία: Νικητής ο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των εκλογών
05.10.26 , 17:09 Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί
05.10.26 , 16:59 Πρέλεβιτς: Το νόστιμο φαγητό και η δροσερή σαλάτα από τα χέρια της πεθεράς
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Ξεσπά η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»
Αναστάσης Ροϊλός: «Έχω γκουγκλάρει το όνομά μου για να δω τι αποτύπωμα έχω»
Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;
«Χάθηκε» η αναίρεση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντωνίου
Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης
MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 05/10/2026 - 11/10/2026
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr
δεσμίδες ευρώ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλύφθηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 εκατ. ευρώ από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.
  • Η έρευνα αφορά την περίοδο 2021-2025 και εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων Πόθεν Έσχες.
  • Περίπου 14,3 εκατ. ευρώ σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία δεν δηλώθηκαν από υπόχρεους.
  • Η Αρχή συνεχίζει τους ελέγχους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που αγγίζουν σε αξία τα 15 εκατ. ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ύστερα από ελέγχους, που αφορούσαν στην περίοδο 2021-2025, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων Πόθεν Έσχες, καθώς και μη υποβολής δηλώσεων από υπόχρεους, με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν να ανέρχονται σε 14,3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 |
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ
 |
ΑΔΗΛΩΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη, πληθωρισμός και έκτακτα μέτρα
Οικονομια
Προϋπολογισμός 2027: Πάνω από 2% η ανάπτυξη, στο 3,8% ο πληθωρισμός
100 χρόνια της Shell στην Ελλάδα
Οικονομια
Τα 100 χρόνια της παρουσίας της στην Ελλάδα γιόρτασε η Shell
Θέρμανση
Οικονομια
Τι συμφέρει φέτος για θέρμανση
ΑΑΔΕ
Οικονομια
120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση
Σύνταξη - Πλασματικά Έτη: Ποια Χρόνια Αναγνωρίζονται
Οικονομια
Σύνταξη: Τι ισχύει με τα πλασματικά έτη - Ποια χρόνια αναγνωρίζονται
Συνταξιούχοι
Οικονομια
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Ανακαινίζω: Πότε Μπαίνει Η Προκαταβολή 50%
Οικονομια
Ανακαινίζω: Πότε μπαίνει η προκαταβολή 50% - Τα ποσά ανά κατοικία
Ντόναλντ Τραμπ
Οικονομια
Oι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου
Συντάξεις
Οικονομια
Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top