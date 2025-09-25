Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός

Στα ύψη η τιμή του χρυσού λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων / Bίντεο αρχείου Σκάι

Η χρυσή λίρα συνεχίζει την αλματώδη πορεία της, με την τιμή της να ξεπερνά την Τετάρτη τα 850 ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τις αρχές του 2023.

Η εκρηκτική ζήτηση για χρυσό έχει συμπαρασύρει και τη λίρα, οδηγώντας πολλούς κατόχους να προστρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος για πώληση, καθώς η αξία της ισοδυναμεί πλέον με έναν κατώτατο μισθό.

Για να προχωρήσει κάποιος σε πώληση, απαιτείται ραντεβού με την Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 2022 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 162.000 χρυσές λίρες έχουν αλλάξει χέρια μέσω ιδιωτών, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της ζήτησης.

Για ποιους λόγους «σπάει» ρεκόρ η τιμή του χρυσού

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φτάνοντας κοντά στα 3.800 δολάρια. Το ράλι αυτό αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων, σύμφωνα με το Bloomberg:

Οικονομικές κινήσεις της Κίνας: Το Πεκίνο επιδιώκει να αποθηκεύσει ξένα κρατικά αποθέματα χρυσού, καθιστώντας τον πολύτιμο μέταλλο ακόμη πιο περιζήτητο και ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στη διεθνή αγορά.

Το Πεκίνο επιδιώκει να αποθηκεύσει ξένα κρατικά αποθέματα χρυσού, καθιστώντας τον πολύτιμο μέταλλο ακόμη πιο περιζήτητο και ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στη διεθνή αγορά. Μειώσεις επιτοκίων : Η πρόσφατη απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια έδωσε νέα ώθηση στις αγορές χρυσού.

: Η πρόσφατη απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια έδωσε νέα ώθηση στις αγορές χρυσού. Γεωπολιτική αβεβαιότητα: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Γάζα και οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν στρέψει τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια, με τον χρυσό να παραμένει η σταθερότερη επιλογή.

Η εκτόξευση της χρυσής λίρας αντικατοπτρίζει, έτσι, όχι μόνο τις διεθνείς αναταράξεις, αλλά και την εμπιστοσύνη που εξακολουθεί να εμπνέει το πολύτιμο μέταλλο σε περιόδους κρίσης.

Τα «μυστικά» της επένδυσης στον χρυσό

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: τα 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τον Nasdaq, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ιστορικά ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση. Επίσης αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

Αντίθετα, μια νέα κρίση ή αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.

Οι αβεβαιότητες, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές ευνοούν τον χρυσό καθώς θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο ασφαλούς καταφυγίου, δηλαδή επενδύσεις που αναμένεται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την αξία τους σε περιόδους αστάθειας και πτωτικών τάσεων της αγοράς. Επίσης, ο χρυσός ενισχύεται σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού όπως αυτές των τελευταίων ετών.

Ιστορικά, ο χρυσός είχε αρνητική συσχέτιση με τις μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτός ο κανόνας δεν... τηρείται.

Υπάρχει γενικά μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των τιμών του χρυσού και του δολαρίου. Όταν η αξία του δολαρίου μειώνεται, οι τιμές του χρυσού τείνουν να αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, όταν το δολάριο αυξάνεται σε αξία, οι τιμές του χρυσού τείνουν να μειώνονται.

Στην άνοδο της τιμής του «κίτρινου μετάλλου» έχουν συμβάλει και οι κεντρικές τράπεζες. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές χρυσού παγκοσμίως είναι οι κεντρικές τράπεζες. Το 2024 πρόσθεσαν πάνω από 1.200 τόνους στα αποθέματά τους, στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση αποθεμάτων εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.

Οι παγκόσμιες τοποθετήσεις σε ETFs χρυσού κατέγραψαν τον Αύγουστο τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροών, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.

Αρκετοί μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι «βλέπουν» συνέχεια στο ράλι. «Ταύρος» για τον χρυσό δηλώνει η ελβετική UBS, «βλέπει» να συνεχίζει το ράλι μέχρι και τα 4.000 δολάρια!

Όπως σημειώνει η UBS, η μείωση των πραγματικών αποδόσεων την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των δασμών και η Fed μειώνει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο, θα ωφελήσουν τις τιμές του χρυσού.

Η Goldman Sachs «βλέπει» τα $ 3.700 στο τέλος του 2025, $ 4.000 το 2026, ενώ υπό προϋποθέσεις και τα $ 5.000 το 2027 και η JP Morgan τα $ 4.000 έως το β' τρίμηνο 2026.

Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε στο χρυσό υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επενδύσετε. Ένας τρόπος για να επενδύσετε σε χρυσό είναι να αγοράσετε φυσικό χρυσό. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ράβδους χρυσού (με τη μορφή ράβδων, ράβδων ή νομισμάτων) ή κοσμήματα.