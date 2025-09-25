Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός

Πού μπορείτε να πουλήσετε χρυσή λίρα στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 11:13 Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
25.09.25 , 11:07 Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»
25.09.25 , 11:02 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 11:01 Πάνος Ρούτσι: Ο Φλωρίδης ανοίγει «παράθυρο» για την εκταφή του γιου του
25.09.25 , 09:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο»
25.09.25 , 09:53 Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
25.09.25 , 09:51 Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια
25.09.25 , 09:49 Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
25.09.25 , 09:41 Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»
25.09.25 , 09:35 Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια
25.09.25 , 09:28 Suzuki: Αυτό είναι το νέο σήμα της μετά από 22 χρόνια
25.09.25 , 09:22 Λευτέρης Δασκαλάκης: Η μαγειρική, η ζωή στο εξωτερικό και η Φάρμα
25.09.25 , 09:17 Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Του έσπασε τη γνάθο
25.09.25 , 09:03 Νίκη Λινάρδου: Οι γάμοι, η αιτία θανάτου και η κόντρα με τη Βουγιουκλάκη
25.09.25 , 09:01 Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Πληροφορίες από Bloomberg και ΑΠΕ / Φωτογραφία pexels (Stanislaw Zarychta)
Στα ύψη η τιμή του χρυσού λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων / Bίντεο αρχείου Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η χρυσή λίρα συνεχίζει την αλματώδη πορεία της, με την τιμή της να ξεπερνά την Τετάρτη τα 850 ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τις αρχές του 2023.

Γιατί οι πολίτες στρέφονται στις χρυσές λίρες και στην Ελλάδα

Η εκρηκτική ζήτηση για χρυσό έχει συμπαρασύρει και τη λίρα, οδηγώντας πολλούς κατόχους να προστρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος για πώληση, καθώς η αξία της ισοδυναμεί πλέον με έναν κατώτατο μισθό.

Ψηφιακός χρυσός: Το σχέδιο για άυλη αγορά χρυσού από μικροεπενδυτές

Για να προχωρήσει κάποιος σε πώληση, απαιτείται ραντεβού με την Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 2022 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 162.000 χρυσές λίρες έχουν αλλάξει χέρια μέσω ιδιωτών, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της ζήτησης.

Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε

Για ποιους λόγους «σπάει» ρεκόρ η τιμή του χρυσού 

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φτάνοντας κοντά στα 3.800 δολάρια. Το ράλι αυτό αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων, σύμφωνα με το Bloomberg:

  • Οικονομικές κινήσεις της Κίνας: Το Πεκίνο επιδιώκει να αποθηκεύσει ξένα κρατικά αποθέματα χρυσού, καθιστώντας τον πολύτιμο μέταλλο ακόμη πιο περιζήτητο και ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στη διεθνή αγορά.
  • Μειώσεις επιτοκίων: Η πρόσφατη απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια έδωσε νέα ώθηση στις αγορές χρυσού.
  • Γεωπολιτική αβεβαιότητα: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Γάζα και οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν στρέψει τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια, με τον χρυσό να παραμένει η σταθερότερη επιλογή.

Η εκτόξευση της χρυσής λίρας αντικατοπτρίζει, έτσι, όχι μόνο τις διεθνείς αναταράξεις, αλλά και την εμπιστοσύνη που εξακολουθεί να εμπνέει το πολύτιμο μέταλλο σε περιόδους κρίσης.

Τα «μυστικά» της επένδυσης στον χρυσό

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: τα 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τον Nasdaq, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ιστορικά ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση. Επίσης αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

Αντίθετα, μια νέα κρίση ή αναζωπύρωση γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.

Οι αβεβαιότητες, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές ευνοούν τον χρυσό καθώς θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο ασφαλούς καταφυγίου, δηλαδή επενδύσεις που αναμένεται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την αξία τους σε περιόδους αστάθειας και πτωτικών τάσεων της αγοράς. Επίσης, ο χρυσός ενισχύεται σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού όπως αυτές των τελευταίων ετών.

Ιστορικά, ο χρυσός είχε αρνητική συσχέτιση με τις μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτός ο κανόνας δεν... τηρείται.

Υπάρχει γενικά μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των τιμών του χρυσού και του δολαρίου. Όταν η αξία του δολαρίου μειώνεται, οι τιμές του χρυσού τείνουν να αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, όταν το δολάριο αυξάνεται σε αξία, οι τιμές του χρυσού τείνουν να μειώνονται.

Στην άνοδο της τιμής του «κίτρινου μετάλλου» έχουν συμβάλει και οι κεντρικές τράπεζες. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές χρυσού παγκοσμίως είναι οι κεντρικές τράπεζες. Το 2024 πρόσθεσαν πάνω από 1.200 τόνους στα αποθέματά τους, στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση αποθεμάτων εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.

Οι παγκόσμιες τοποθετήσεις σε ETFs χρυσού κατέγραψαν τον Αύγουστο τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροών, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.

Αρκετοί μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι «βλέπουν» συνέχεια στο ράλι. «Ταύρος» για τον χρυσό δηλώνει η ελβετική UBS, «βλέπει» να συνεχίζει το ράλι μέχρι και τα 4.000 δολάρια!

Όπως σημειώνει η UBS, η μείωση των πραγματικών αποδόσεων την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των δασμών και η Fed μειώνει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο, θα ωφελήσουν τις τιμές του χρυσού.

Η Goldman Sachs «βλέπει» τα $ 3.700 στο τέλος του 2025, $ 4.000 το 2026, ενώ υπό προϋποθέσεις και τα $ 5.000 το 2027 και η JP Morgan τα $ 4.000 έως το β' τρίμηνο 2026.

Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε στο χρυσό υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επενδύσετε. Ένας τρόπος για να επενδύσετε σε χρυσό είναι να αγοράσετε φυσικό χρυσό. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ράβδους χρυσού (με τη μορφή ράβδων, ράβδων ή νομισμάτων) ή κοσμήματα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΟΣ
 |
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ
 |
ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top