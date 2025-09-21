Ψηφιακός χρυσός: Το σχέδιο για άυλη αγορά χρυσού από μικροεπενδυτές

Επένδυση στον χρυσό όχι μόνο με ράβδους και νομίσματα αλλά και ηλεκτρονικά

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AP Photo Seth Wenig
χρυσός μπάρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την τιμή του χρυσού να κάνει συνεχόμενα ρεκόρ και να εκτινάσσεται σχεδόν 40% από την αρχή του 2025, ο σημαντικότερος σύνδεσμος του κλάδου προτείνει έναν νέο τρόπο αγοράς του πολύτιμου μετάλλου που υπόσχεται να το κάνει προσιτό και για επενδυτές με μικρότερα βαλάντια. 

Ρεκόρ όλων των εποχών στην τιμή του χρυσού!

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council) προωθεί την ιδέα του «ψηφιακού χρυσού» που θα διευκολύνει την αγορά του από όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν χωρίς τη διαμεσολάβηση εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές funds (Gold ETFs). 

Η απευθείας επένδυση σε χρυσό γίνεται σήμερα με την αγορά ράβδων, η αξία των οποίων διαφέρει ανάλογα με το βάρος τους και έχει ένα κόστος διαχείρισης. Η τυπική ράβδος έχει βάρος 400 ουγκιές ή 12,4 κιλά και αγοράζεται από θεσμικούς επενδυτές, όπως οι κεντρικές τράπεζες, και πλούσιους ιδιώτες, καθώς η αξία της υπερβαίνει τα 1,4 εκατ. δολάρια με τη σημερινή τιμή του χρυσού (πάνω από 3.600 δολάρια η ουγκιά). Υπάρχουν ράβδοι χρυσού με μικρότερο βάρος, αλλά και αυτοί ενσωματώνουν υψηλή αξία και είναι δύσκολο να αποκτηθούν από μικροεπενδυτές. 

Χρυσός

Χρυσός 

Η επένδυση σε ράβδους γίνεται σήμερα με δύο τρόπους: Πρώτον, με την απόκτησή τους σε φυσική μορφή και τη φύλαξή τους σε θησαυροφυλάκια, με έναν μοναδικό αριθμό σειράς. Οι κάτοχοί τους έχουν διασφαλισμένη την κυριότητα του χρυσού, αλλά είναι αντιμέτωποι με μία περίπλοκη διαδικασία διαχείρισής του. Επένδυση σε χρυσό γίνεται ουσιαστικά και με την απόκτηση νομισμάτων που περιέχουν χρυσό, όπως οι χρυσές λίρες Αγγλίας. 

Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε      

Δεύτερον, με την αγορά των ράβδων όχι σε φυσική μορφή, αλλά μέσω ενός συμβολαίου με τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία αναλαμβάνουν να τηρούν μία συγκεκριμένα ποσότητα χρυσού στο όνομα του πελάτη τους. Με τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα και γρήγορους και απλούς μηχανισμούς για να κάνουν τις συναλλαγές τους, αλλά αναλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο έναντι της τράπεζες που διατηρεί τον χρυσό τους. 

Η πρόταση για τον «ψηφιακό χρυσό» αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα, ως ένας τρίτος πυλώνας της αγοράς που θα καταστήσει τον χρυσό ένα χρηματοπιστωτικό περιουσιακό στοιχείο, όπως τα ομόλογα ή οι μετοχές,  «καθιστώντας ευκολότερη τη μεταβίβασή του, επιτρέποντας την κατοχή κλάσματος ράβδων χρυσού καθώς και την πιο ευέλικτη χρήση του ως ενέχυρου». 

Ξεπουλάνε τις χρυσές λίρες τους οι Έλληνες

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού σημειώνει ότι η πρότασή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα εμπορεύματα (commodities). «Οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την υψηλότερη αποδοτικότητα και δυνατότητες σε ένα φάσμα φυσικών περιουσιακών στοιχείων, αλλάζοντας τον τρόπο που τα commodities διακρατούνται, εμπορεύονται και χρησιμοποιούνται στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα». 

Η πρόταση γίνεται, όπως αναφέρθηκε, σε μία περίοδο που η έντονη αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο έχει επιβεβαιώσει τον ρόλο του χρυσού ως του κατ' εξοχήν ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου. Η άνοδος της τιμής του τις τελευταίες ημέρες συνδέεται με τη μείωση του βασικού επιτοκίου της Fed, το οποίο διαμορφώνεται τώρα στο 4,1%, καθώς μειώνεται έτσι το εναλλακτικό κόστος από τη διακράτηση χρυσού. Συνδέεται, επίσης, με την ανησυχία για τις επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Fed και την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της. 

Τραμπ: Θέλει πίσω τη βάση Μπάγραμ στο Αφγανιστάν – «Όχι» από Ταλιμπάν

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αγοράζουν με υψηλούς ρυθμούς χρυσό, ο οποίος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αντιστοιχεί πλέον στο 40% της αξίας των αποθεμάτων τους. Τον Ιούλιο, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα αποθέματά τους σε χρυσό κατά 10 τόνους, παρά την εκτίναξη της τιμής του. 

Ο μεγαλύτερος καθαρός αγοραστής για εφέτος είναι η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, με αγορές ύψους 67 τόνων από την αρχή του έτους. Η Τουρκία αγόρασε 2 τόνους χρυσού τον Ιούλιο και είναι καθαρός αγοραστής για 29 συνεχόμενους μήνες.
 

