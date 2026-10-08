Χωρίς εκλογές η Παλαιστινιακή Αρχή σταδιακά χάνει τη δημοτικότητά της στη Γάζα και τη Δυτική όχθη, όπου πολλοί τη βλέπουν ως διεφθαρμένη και θεωρούν ότι λειτουργεί ως υποεργολάβος στη μακροχρόνια κατοχή του Ισραήλ.

Οι παρατάξεις στην Παλαιστίνη συζητούν την αναβολή των πρώτων εκλογών μετά από 20 χρόνια, που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, επικαλούμενοι προβλήματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα.

Κορυφαίος αξιωματούχος που συνδέεται με την Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε πως οι παρατάξεις στην Παλαιστίνη έχουν συμφωνήσει να αναβάλουν τις εκλογές.

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