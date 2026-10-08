Παλαιστίνη: Προς αναβολή οι πρώτες βουλευτικές εκλογές εδώ και 20 χρόνια

Ποια είναι τα «αγκάθια»

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Πηγή: dnews.gr. φωτογραφία AP Nasser Nasser
Παλαιστίνη εκλογές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Παλαιστινιακή Αρχή χάνει τη δημοτικότητα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη λόγω διαφθοράς.
  • Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά από 20 χρόνια, προγραμματισμένες για Νοέμβριο, ενδέχεται να αναβληθούν.
  • Η αναβολή των εκλογών σχετίζεται με προβλήματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα.
  • Κορυφαίος αξιωματούχος της Ισλαμικής Τζιχάντ επιβεβαίωσε τη συμφωνία για αναβολή των εκλογών.

Χωρίς εκλογές η Παλαιστινιακή Αρχή σταδιακά χάνει τη δημοτικότητά της στη Γάζα και τη Δυτική όχθη, όπου πολλοί τη βλέπουν ως διεφθαρμένη και θεωρούν ότι λειτουργεί ως υποεργολάβος στη μακροχρόνια κατοχή του Ισραήλ.

Οι παρατάξεις στην Παλαιστίνη συζητούν την αναβολή των πρώτων εκλογών μετά από 20 χρόνια, που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, επικαλούμενοι προβλήματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα.

Κορυφαίος αξιωματούχος που συνδέεται με την Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε πως οι παρατάξεις στην Παλαιστίνη έχουν συμφωνήσει να αναβάλουν τις εκλογές. 

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