Εξαπλώνεται το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων και στο Βέλγιο

Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με τραυματισμούς, συλλήψεις και αντιδράσεις. Στον χορό, όμως, των διαδηλώσεων μπαίνουν και μαθητές στο Βέλγιο. Βίντεο στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Το ρεπορτάζ για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Μαρίας Δεναξά.

Απερίγραπτες εικόνες καταστροφής με κατεστραμμένες στάσεις λεωφορείων και από πεζοδρόμια γεμάτα σπασμένα τζάμια άφησαν πίσω τους οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Λιέγη του Βελγίου που βγήκαν κι αυτοί στους δρόμους. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 107 συλλήψεις ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαφή με Γάλλους συμφοιτητές τους, διαμαρτύρονται για την κατάσταση στο γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, τις υπερπλήρεις αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

Οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στη Γαλλία φαίνετια πως εξαπλώνονται. Μετά το Βέλγιο υπαρχουν αναφορές και για καταλήψεις σχολείων στην Ιταλία με αναφορά στο γαλλικό παράδειγμα, ενώ στη Βρετανία εχουν καταγραφεί περιορισμένες ενέργειες αλληλεγγύης κυρίως σε πανεπιστημιακό επίπεδο.



