Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, είναι το πρόσωπο των μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Στις διαδηλώσεις της 6ης Οκτωβρίου στάθηκε μπροστά από αστυνομικούς, που έριχναν δακρυγόνα στο συγκεντρωμένο πλήθος, προσπαθώντας να προστατεύσει μαθητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Χθες, βρέθηκε και πάλι στην πρώτη γραμμή μαζί με τους νεαρούς διαδηλωτές.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπαγκαγιόκο εμφανίζεται να στέκεται απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους νεαρούς διαδηλωτές, φωνάζοντας «σταματήστε».

Protestos estudantis - O prefeito de Saint-Denis, Bally Bagayoko, uma cidade nos subúrbios de Paris, passou por momentos de desespero em meio aos protestos estudantis que tomaram as ruas da França nos últimos dias. Bagayoko defendeu manifestantes da polícia durante uma manifestação na terça-feira (6) e em seguida precisou ser carregado para longe do tumulto e receber colírio nos olhos após ser atingido por gás de pimenta disparado pelos agentes. Vídeos que circulam as redes sociais mostram Bagayoko à frente de um grupo de manifestantes e gritando aos policiais "parados", momentos antes de uma confusão. Momentos depois, em um outro vídeo, o prefeito aparece sendo abraçado e levado por populares e recebendo colírio em seus olhos. 🔍 Os protestos estudantis na França começaram em setembro na região de Paris e rapidamente se espalharam por todo o país entre os alunos. No entanto, o movimento escalou e se tornou violento em alguns momentos, com diversos confrontos entre manifestantes e policiais. ➡️Mais de 6.500 pessoas, em sua maioria menores de idade, foram detidas pela polícia desde o início do protesto. Centenas de escolas estão fechadas e o governo de Emmanuel Macron decretou a suspensão das aulas até o fim da semana. Veja mais no #g1. #protesto #frança #paris — g1 (@g1) October 7, 2026

Ο 53χρονος δήμαρχος είναι μέλος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και έχει δηλώσει ανοιχτά τη στήριξή του στους μαθητές που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις υπερπλήρεις τάξεις, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας των γαλλικών λυκείων.

«Παραμένω στο πλευρό των κατοίκων μου και οι μαθητές λυκείου είναι κάτοικοί μου», έχει δηλώσει.

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί Μπαλί Μπαγκαγιόκο μπήκε μπροστά από τους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία για να τους προστατέψει από τους αστυνομικούς - profimedia.gr

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι βρέθηκε στη διαδήλωση της Τρίτης προκειμένου να στηρίξει τους μαθητές και να ζητήσει από την αστυνομία να μην επέμβει εναντίον τους.

«Είχαν αποφασίσει να επέμβουν και ουσιαστικά να κυνηγήσουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν επιδείξει απολύτως καμία επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δημαρχείο του Σεν-Ντενί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αστυνομία τελικά έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον της ομάδας, στην οποία βρισκόταν και ο δήμαρχος.

Ils ont gazer Bally Bagayoko https://t.co/JrD4uHGv12 — arystyde🧌🧟 (@aryhoover) October 6, 2026

Ο ίδιος δέχθηκε επίσης δακρυγόνα και αργότερα καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες να δέχεται φυσιολογικό ορό για τον ερεθισμό στα μάτια του.

Ο Μπαγκαγιόκο υποστήριξε ότι προσπάθησε να αποτρέψει την κλιμάκωση και της έντασης. Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις μαθητικές οργανώσεις.

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί φώναζε στους αστυνομικούς να σταματήσουν να ρίχνουν δακρυγόνα - profimedia.gr

«Οι διαδηλώσεις δεν είναι κάτι καινούριο εδώ, συμβαίνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η «δημοκρατική υπόσχεση» της ισότητας δεν τηρείται, ιδιαίτερα στις εργατικές συνοικίες και στις αγροτικές περιοχές.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Ποιος είναι ο Μπαλί Μπαγιαγκό

Ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο είναι δήμαρχος του Σεν-Ντενί, ενός εργατικού προαστίου βόρεια του Παρισιού, και στέλεχος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Το Σεν-Ντενί είναι μία από τις περιοχές όπου ξεκίνησαν οι πρώτες μαθητικές κινητοποιήσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Reuters, στην περιοχή τα βασικά παράπονα αφορούν τις υπερπλήρεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ακατάλληλες αίθουσες, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί στηρίζει τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία - profimedia.gr

Ο δήμαρχος έχει ταχθεί δημόσια υπέρ των μαθητών, ενώ υποστηρίζει ότι η Πολιτεία δε διαθέτει τους ίδιους πόρους στις εργατικές συνοικίες και στις πιο εύπορες περιοχές.

Έχει επίσης ζητήσει περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και υψηλότερη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων.

Ο ίδιος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και, μιλώντας για τη στάση του απέναντι στους μαθητές, είπε:

«Τα παιδιά του λυκείου που βρίσκονται στον δρόμο θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά ... είναι ευθύνη μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους».

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί δέχθηκε ο ίδιος δακρυγόνα από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Γαλλία - profimedia.gr

Η κυβέρνηση και πολιτικοί αντίπαλοι της «Ανυπότακτης Γαλλίας» έχουν υποστηρίξει ότι στελέχη και δήμαρχοι του κόμματος ενθαρρύνουν τις κινητοποιήσεις. Ο Μπαγκαγιόκο, αλλά και το ίδιο το κόμμα του Μελανσόν απορρίπτουν αυτές τις επικρίσεις.

Ο δήμαρχος έχει βρεθεί επίσης στο επίκεντρο αντιπαράθεσης για βίντεο από προηγούμενη κινητοποίηση στο Σεν-Ντενί. Σύμφωνα με το RTL, σε αυτό εμφανίζεται κοντά σε έναν φλεγόμενο κάδο έξω από σχολείο, ενώ σε άλλο σημείο του υλικού εμφανίζεται να χορεύει μαζί με συγκεντρωμένους μαθητές.

Outrage in France after Bally Bagayoko, the far-left mayor of the country’s most infamous no-go zone Saint-Denis joined student rioters who were attacking a high school in the area. He could be seen laughing with them, giving high fives and jumping up and down. Bagayoko is the mayor of 150 000 people, of which around 90% are immigrants, second-generation migrants and third-generation migrants. — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2026

Ο ίδιος απάντησε ότι το βίντεο ήταν μονταρισμένο και δεν έδειχνε ολόκληρο το περιστατικό. Υποστήριξε ότι είχε προσπαθήσει να σβήσει τη φωτιά και να απομακρύνει τα φλεγόμενα αντικείμενα από το σχολείο, προκειμένου να προστατεύσει τους μαθητές.

Ο δήμαρχος του Σεν Ντενί απορρίπτει τις επικρίσεις ότι υποδαυλίζει τις κινητοποιήσεις των μαθητών - AP Images

Γαλλία: Γιατί διαδηλώνουν οι μαθητές

Γιατί όμως διαδηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία;

Οι κινητοποιήσεις αφορούν πρωτίστως την κατάσταση των δημόσιων σχολείων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις, περισσότερους εκπαιδευτικούς, αντικατάσταση των καθηγητών που απουσιάζουν, καλύτερες σχολικές εγκαταστάσεις και περισσότερο βοηθητικό προσωπικό.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες εξαπλώθηκαν σε πόλεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο - AP Images

Κινητοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τη Μασσαλία και τη Νάντη έως τη Λυών, το Στρασβούργο και το Παρίσι, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Οι υπερπλήρεις τάξεις

Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το μέγεθος των τάξεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνονται στο υλικό, στις τάξεις γαλλικής γλώσσας στη Γαλλία αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 29 μαθητές, έναντι 26 στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Οι διαφορές, ωστόσο, είναι σημαντικές ανά περιοχή.

Οι μαθητές στη Γαλλία ζητούν μικρότερες τάξεις, αντικατάσταση καθηγητών που απουσιάζου, επισκευές σχολικών κτιρίων - AP Images

Στο Παρίσι και στα προάστια υπάρχουν λύκεια όπου οι τάξεις φτάνουν ή ξεπερνούν τους 36 μαθητές. Για τους μαθητές, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο χρόνο με τον καθηγητή και μεγαλύτερη δυσκολία παρακολούθησης του μαθήματος.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Οι καθηγητές που απουσιάζουν

Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.

Το γαλλικό υπουργείο Παιδείας έχει αναγνωρίσει ότι περίπου το 10% των διδακτικών ωρών δεν πραγματοποιείται για διάφορους λόγους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού - AP Images

Το συνδικάτο SNES-FSU έχει εκτιμήσει ότι τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός έλειπε στην αρχή της σχολικής χρονιάς από περισσότερα από τα μισά δημόσια γυμνάσια και λύκεια.

Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καθηγητές απουσιάζουν για εβδομάδες χωρίς αντικατάσταση.

Μαθητές από περιοχές χαμηλού εισοδήματος υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο στα δικά τους σχολεία.

Η συζήτηση για τις χαμένες ώρες δεν είναι καινούργια. Σε κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Γαλλία, είχε γίνει αναφορά σε εκτίμηση της FCPE από το 2019, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές στο προάστιο του Σεν Ντενί έχαναν έως και 20% των διδακτικών ωρών λόγω μη αντικατάστασης απόντων εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα στα πιο υποβαθμισμένα προάστια της Γαλλίας - AP Images

Το υπουργείο Παιδείας δεν επιβεβαίωσε τότε το ποσοστό του 20%, αλλά ανέφερε ότι ο αριθμός των αντικαταστάσεων αυξανόταν.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Σχολεία με προβλήματα στις υποδομές

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν περιγράψει σχολεία με διαρροές νερού, προβλήματα στις τουαλέτες, φθορές σε τοίχους και οροφές, αλλά και ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό.

Σε ορισμένα σχολεία έχουν καταγραφεί ακόμη και προβλήματα με τρωκτικά.

Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υποκινεί τις μαθητικές διαδηλώσεις - AP Images

Το ζήτημα γίνεται εντονότερο κατά τη διάρκεια των περιόδων καύσωνα, όταν οι συνθήκες σε ορισμένες αίθουσες γίνονται εξαιρετικά δύσκολες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λόγω έλλειψης κλιματισμού.

Το Reuters αναφέρει ότι οι μαθητές καταγγέλλουν χρόνια υποχρηματοδότηση και γερασμένες σχολικές εγκαταστάσεις, ενώ η κυβέρνηση έχει πλέον συμπεριλάβει την επισκευή των σχολικών κτιρίων στα ζητήματα που εξετάζει.

Πολλά από τα κτίρια κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960 και χρειάζονται εκτεταμένες εργασίες. Σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής Γερουσίας, απαιτούνται σημαντικά ποσά τα επόμενα χρόνια για ανακαινίσεις και επισκευές.

Διαδηλώσεις Γαλλία: «8 το πρωί έως 6 το απόγευμα»

Οι μαθητές διαμαρτύρονται και για το ωράριο.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Γαλλία έχει περισσότερες διδακτικές ώρες από τις περισσότερες χώρες του οργανισμού, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται και για τις πολλές ώρες που χρειάζεται να περνούν στα σχολεία τους - AP Images

Ωστόσο, αυτές οι ώρες κατανέμονται σε 36 σχολικές εβδομάδες τον χρόνο, λιγότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Έτσι, αρκετοί μαθητές περιγράφουν σχολικές ημέρες που ξεκινούν στις 08:00 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 18:00 το απόγευμα.

«Γυρίζεις σπίτι στις 19:00 το απόγευμα και δεν έχεις χρόνο ούτε να κοιμηθείς, ούτε να κάνεις τα μαθήματά σου», δήλωσε μαθητής στο France 2.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ έχει ήδη ζητήσει από την κυβέρνηση να εξετάσει τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και το ενδεχόμενο μεγαλύτερων διαλειμμάτων.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Η πίεση του Parcoursup

Στα προβλήματα που αναφέρουν οι μαθητές περιλαμβάνεται και η διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν και την αστυνομική βία σε βάρος τους - AP Images

Η πλατφόρμα Parcoursup, μέσω της οποίας οι μαθητές υποβάλλουν αιτήσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί αντικείμενο κριτικής, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι η διαδικασία είναι δύσκολα κατανοητή και δημιουργεί πρόσθετη πίεση.

Περίπου το 80% κάθε γενιάς περνά το baccalauréat, όμως η επιτυχία στις εξετάσεις δεν σημαίνει ότι ένας μαθητής θα εισαχθεί απαραίτητα στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί.

Ο ανταγωνισμός για τις πιο δημοφιλείς σχολές και προγράμματα προσθέτει έτσι ένα ακόμη επίπεδο πίεσης στους μαθητές που ήδη αντιμετωπίζουν μια απαιτητική σχολική καθημερινότητα.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Οι κοινωνικές ανισότητες

Το ζήτημα όμως δεν αφορά μόνο τις συνθήκες μέσα στις αίθουσες.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μαθητές από υποβαθμισμένα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα στη Γαλλία έχουν μικρότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν το κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειάς τους σε σχέση με μαθητές σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Ο αναλυτής εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ Ερίκ Σαρμπονιέ έχει επισημάνει το χάσμα ανάμεσα στους μαθητές από προνομιούχα και μη προνομιούχα περιβάλλοντα.

Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους - AP Images

Το πρόβλημα, όπως περιγράφεται από εκπαιδευτικούς και κοινωνιολόγους, είναι ότι οι μαθητές συχνά καταλήγουν σε διαφορετικά σχολεία ανάλογα με τη γειτονιά, το εισόδημα και το κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειάς τους.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το ζήτημα της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Σεν-Ντενί.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Οι δαπάνες της κυβέρνησης για τα σχολεία

Η εικόνα είναι πιο σύνθετη από την απλή διαπίστωση ότι «δεν υπάρχουν χρήματα για την εκπαίδευση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Γαλλία δαπανά 28% περισσότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι περίπου 11% χαμηλότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα καταθέσει προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών στα γαλλικά σχολεία έως το τέλος Οκτωβρίου - AP Images

Μέρος των υψηλότερων δαπανών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνδέεται με το κόστος των επαγγελματικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, οι μισθοί των εκπαιδευτικών στη μέση και στο τέλος της καριέρας τους παραμένουν σχετικά χαμηλοί σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Διαδηλώσεις Γαλλία: Η κυβέρνηση υπόσχεται απαντήσεις

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ερώτημα πώς θα απαντήσει στα αιτήματα των μαθητών χωρίς να επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών και θα παρουσιάσει προτάσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Όπως μετέδωσε το Reuters, στα ζητήματα που έχει ζητήσει να εξεταστούν περιλαμβάνονται η αντικατάσταση των απόντων εκπαιδευτικών, η διάρκεια της σχολικής ημέρας και οι επισκευές των γερασμένων σχολικών κτιρίων.

Μέχρι τότε οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιστρέψουν στα σχολεία - AP Images

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει, ωστόσο, σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, καθώς η Γαλλία προσπαθεί παράλληλα να περιορίσει το έλλειμμα και να διαχειριστεί το αυξημένο δημόσιο χρέος.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομική διαχείριση των διαδηλώσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι μαθητικές διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας - AP Images

Οργανώσεις δικαιωμάτων και συνδικάτα κατηγορούν τις αστυνομικές δυνάμεις για σκληρή αντιμετώπιση ανήλικων διαδηλωτών, με χρήση γκλομπ, δακρυγόνων και μη θανατηφόρων όπλων. Οι αρχές από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες αστυνομικοί και ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν επιθέσεις και καταστροφές.

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν οι εξαγγελίες για αλλαγές στην εκπαίδευση μπορούν να περιορίσουν την ένταση ή αν οι μαθητικές κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν να κλιμακώνονται.