Γερμανία: Σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι - Νεκρή μία γυναίκα

Ζημιές σε δεκάδες κτίρια από πτώσεις δέντρων

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Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ
Γερμανία: Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα από πτώση δέντρων μετά από σφοδρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας/ βίντεο ΑΡ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη Γερμανία, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.
  • Η 58χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο Βάλντορφ, ενώ μία 47χρονη τραυματίστηκε σοβαρά.
  • Περίπου 60 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στη Βέτσλαρ, με κεραμίδια και σκεπές να παρασύρονται από τους ανέμους.
  • Ανεμοστρόβιλος έπληξε και το Φίρστενβαλντε-Σπρέε, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και κτίρια.
  • Προβλέψεις για περαιτέρω καταιγίδες στα νότια κρατίδια της Γερμανίας, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε τμήματα της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, κάποιοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες κτίρια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι γερμανικές αρχές.

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Πιο σφοδρές καταιγίδες ενδέχεται να ακολουθήσουν, ιδιαίτερα στα νότια κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας, προειδοποίησε η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD).

Το θύμα της κακοκαιρίας είναι μια 58χρονη γυναίκα που σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο Βάλντορφ, το δυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Μία ακόμη 47χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι δύο γυναίκες περπατούσαν μαζί όταν πλησίασε η καταιγίδα και αναζήτησαν καταφύγιο σ' έναν στεγασμένο χώρο. Όμως ένα δένδρο που βρισκόταν κοντά ξεριζώθηκε από την καταιγίδα και έπεσε πάνω στο καταφύγιό τους, τραυματίζοντας και τις δύο.

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Η καταιγίδα έριξε δένδρα, αλλά και τοίχους σπιτιών, ενώ στοιχεία από προσόψεις κτιρίων που έπεσαν και συντρίμμια που παρέσυρε ο άνεμος προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές.

Ανεμοστρόβιλος στο Βραδεμβούργο - Δένδρο έπεσε στη στέγη κουζίνας

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Φίρστενβαλντε-Σπρέε στο Βραδεμβούργο, το κρατίδιο που περιβάλλει το Βερολίνο.

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Η αστυνομία στο Πότσνταμ ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στην περιοχή, μεταξύ άλλων και σε αυτοκίνητα πάνω στα οποία έπεσαν δένδρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Δένδρα ξεριζώθηκαν και τουλάχιστον ένα κτίριο έχασε τη σκεπή του. Σε φωτογραφία φαίνεται ένας κορμός δένδρου να εξέχει από το ταβάνι κουζίνας σε κατοικία. 

Ανεμοστρόβιλος στη στη Βέτσλαρ- Ζημιές σε 60 κατοικίες

Ένας δεύτερος ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τετάρτη, την περιοχή γύρω από την πόλη Βέτσλαρ στο κεντρικό κρατίδιο της Έσσης. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την εκτίμηση για την ισχύ του ανεμοστρόβιλου. 

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Περίπου 60 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στη Βέτσλαρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Οι ζημιές κυμαίνονται από κεραμίδια που αποσπάσθηκαν από στέγες μέχρι την απόσπαση ολόκληρων σκεπών - κάποιες παρασύρθηκαν από τους ανέμους σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρων.

Στο γειτονικό Λάουμπαχ, πτώση δένδρου προκάλεσε ζημιές σε δεξαμενή αερίου κτιρίου κατοικιών. Η γύρω περιοχή εκκενώθηκε σε ακτίνα 200 μέτρων, καθώς αέριο άρχισε να διαρρέει.

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ζημιές από τις καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γερμανίας/ screenshot από ΑΡ

Ανάλογες ήταν οι ζημιές και στα κρατίδια της Θουριγγίας και της Βαυαρίας, όπου μερικά σπίτια είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν.
 

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