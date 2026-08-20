Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε τμήματα της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, κάποιοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες κτίρια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι γερμανικές αρχές.
Πιο σφοδρές καταιγίδες ενδέχεται να ακολουθήσουν, ιδιαίτερα στα νότια κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας, προειδοποίησε η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD).
Το θύμα της κακοκαιρίας είναι μια 58χρονη γυναίκα που σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο Βάλντορφ, το δυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Μία ακόμη 47χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι δύο γυναίκες περπατούσαν μαζί όταν πλησίασε η καταιγίδα και αναζήτησαν καταφύγιο σ' έναν στεγασμένο χώρο. Όμως ένα δένδρο που βρισκόταν κοντά ξεριζώθηκε από την καταιγίδα και έπεσε πάνω στο καταφύγιό τους, τραυματίζοντας και τις δύο.
Η καταιγίδα έριξε δένδρα, αλλά και τοίχους σπιτιών, ενώ στοιχεία από προσόψεις κτιρίων που έπεσαν και συντρίμμια που παρέσυρε ο άνεμος προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές.
Ανεμοστρόβιλος στο Βραδεμβούργο - Δένδρο έπεσε στη στέγη κουζίνας
Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Φίρστενβαλντε-Σπρέε στο Βραδεμβούργο, το κρατίδιο που περιβάλλει το Βερολίνο.
Η αστυνομία στο Πότσνταμ ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στην περιοχή, μεταξύ άλλων και σε αυτοκίνητα πάνω στα οποία έπεσαν δένδρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Δένδρα ξεριζώθηκαν και τουλάχιστον ένα κτίριο έχασε τη σκεπή του. Σε φωτογραφία φαίνεται ένας κορμός δένδρου να εξέχει από το ταβάνι κουζίνας σε κατοικία.
Ανεμοστρόβιλος στη στη Βέτσλαρ- Ζημιές σε 60 κατοικίες
Ένας δεύτερος ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τετάρτη, την περιοχή γύρω από την πόλη Βέτσλαρ στο κεντρικό κρατίδιο της Έσσης. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την εκτίμηση για την ισχύ του ανεμοστρόβιλου.
Περίπου 60 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στη Βέτσλαρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Οι ζημιές κυμαίνονται από κεραμίδια που αποσπάσθηκαν από στέγες μέχρι την απόσπαση ολόκληρων σκεπών - κάποιες παρασύρθηκαν από τους ανέμους σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρων.
Στο γειτονικό Λάουμπαχ, πτώση δένδρου προκάλεσε ζημιές σε δεξαμενή αερίου κτιρίου κατοικιών. Η γύρω περιοχή εκκενώθηκε σε ακτίνα 200 μέτρων, καθώς αέριο άρχισε να διαρρέει.
Ανάλογες ήταν οι ζημιές και στα κρατίδια της Θουριγγίας και της Βαυαρίας, όπου μερικά σπίτια είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν.