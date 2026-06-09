Τσεχία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το μωρό της και να το έδωσε στα σκυλιά

Εντοπίστηκε μόνο το χέρι του νεογέννητου σε οικόπεδο

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Petr David Josek)
Τσεχία: Σκότωσε Το Μωρό Της Και Το Έδωσε Στα Σκυλιά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα 35 ετών στην Τσεχία θεωρείται ύποπτη για ανθρωποκτονία μετά τον εντοπισμό χεριού νεογέννητου.
  • Το χέρι βρέθηκε σε οικόπεδο στην πόλη Κίνσπερκ ναντ Όχρι, κοντά στα γερμανικά σύνορα.
  • Η γυναίκα συνελήφθη και οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως σοβαρή ανθρωποκτονία.
  • Γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν έγκυος πρόσφατα, αλλά κανείς δεν είδε το μωρό.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο η μητέρα να έδωσε τα λείψανα του βρέφους σε σκύλους, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Μπροστά σε μια από τις πιο στυγερές δολοφονίες μωρού φαίνεται ότι βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας, μετά τον εντοπισμό χεριού βρέφους. Μια 35χρονη γυναίκα θεωρείται ύποπτη για ανθρωποκτονία, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν να σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και να έδωσε τα λείψανά του σε σκύλους. 

Όλα ξεκίνησαν στην πόλη Κίνσπερκ ναντ Όχρι, στη δυτική Βοημία και σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα γερμανικά σύνορα, όταν μια γυναίκα εντόπισε το χέρι και το μπράτσο ενός νεκρού νεογέννητου σε οικόπεδο της περιοχής. 

Οι Αρχές ερεύνησαν επί ημέρες την ευρύτερη περιοχή, ελέγχοντας κήπους και κάδους απορριμμάτων σε ολόκληρο τον δρόμο, όμως δε βρέθηκαν άλλα μέρη της σορού. 

Οι έρευνες οδήγησαν τελικά σε μια 35χρονη γυναίκα, η οποία ζούσε με τον σύντροφό της στο πατρικό του και συνελήφθη. Η τσεχική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ερευνάται για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ανθρωποκτονίας. 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν έγκυος μέχρι πρόσφατα. Λίγο αργότερα, η κοιλιά της εξαφανίστηκε ξαφνικά, χωρίς όμως κανείς να έχει δει νεογέννητο μωρό. 

Ιδιαίτερο σοκ προκαλούν δημοσιεύματα της εφημερίδας Deník, σύμφωνα με τα οποία οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 35χρονη να έδωσε τα λείψανα του βρέφους σε σκύλους. 

Η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές. Ωστόσο, θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, έχουν βρεθεί ελάχιστα ίχνη του νεογέννητου. 

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανακοινώσει πιθανά κίνητρα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της εγκυμοσύνης, της γέννησης και του θανάτου του παιδιού. 

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