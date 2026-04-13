Ιράν: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Πακιστάν, αφήνοντας να πλανώνται αμφιβολίες όσον αφορά στον σεβασμό της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες πήγαν «καλά» και ότι «στα περισσότερα σημεία υπήρξε συμφωνία».

«Πάντως η Τεχεράνη αρνήθηκε με αδιαλλαξία κάθε συμβιβασμό στο πυρηνικό ζήτημα και σκόπιμα δεν άνοιξε και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ανάμεσα στο Ιράν και το Σουλτανάτο του Ομάν, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου», πρόσθεσε.

Τα Στενά του Ορμούζ - AP Images/Οι Φρουροί Της Επανάστασης

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία του αποκλεισμού όλων των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ», συνέχισε.

Σε δύο μακροσκελή μηνύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε: «Κάθε Ιρανός που θα ανοίξει πυρ εναντίον μας ή που θα ανοίξει πυρ σε ειρηνικά πλοία, θα κονιορτοποιηθεί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι εμπλέκονται και άλλες χώρες, χωρίς πάντως να τις κατονομάσει.

Οι ΗΠΑ προχωρούν στον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ - AP Images

Λίγο αργότερα στο Fox News διευκρίνισε ότι η Βρετανία και μερικές άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στα στενά.

Η Βρετανία δεν έχει ανακοινώσει καμιά ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην περιοχή, όμως φέρεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει εκεί ναρκαλιευτικά drone.

«Το Ιράν δε θα υποχωρήσει μπροστά σε καμιά απειλή», αντέταξε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους απείλησαν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε «θανάσιμη δίνη» και επαναβεβαίωσαν πως έχουν υπό τον «πλήρη έλεγχό τους» τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπου η Τεχεράνη σκοπεύει να επιβάλλει διόδια στο εξής.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, δύο δεξαμενόπλοια υπό σημαία Πακιστάν που κατευθύνονταν εκεί έκαναν αναστροφή χθες, ενώ εκατοντάδες άλλα παραμένουν αποκλεισμένα.

«Ελάχιστοι λόγοι υπάρχουν για να θεωρήσουμε ότι οποιοσδήποτε αποκλεισμός θα ανάγκαζε το Ιράν να συνθηκολογήσει. Στην πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα που έχει δείξει η χώρα υποδεικνύει το αντίθετο», εκτίμησε ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών για την εθνική ασφάλεια (INSS) του Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας ακόμη πως για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων θα απαιτείτο «μαζική και παρατεταμένη ανάπτυξη ναυτικών πόρων».

Πάντως, μιλώντας στην τηλεόραση, ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Θα μπορούσα να εξαφανίσω το Ιράν μέσα σε μία ημέρα. Θα μπορούσα να το εξαφανίσω μέσα σε μία ώρα», είπε αναφέροντας ως στόχους «όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα είπε πως δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επίσης την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με «ιλιγγιώδεις» τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη συνάντησή τους εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Σάββατο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο πολεμικά πλοία τους διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό.