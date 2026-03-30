Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;

Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;

Πηγή: Με στοιχεία από ΑΠΕ - ΜΠΕ - Φωτογραφίες: AP
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΜΟΣΑΝΤ - ΙΣΡΑΗΛ
  • Δύο κυανόκρανοι του ΟΗΕ σκοτώθηκαν στο Νότιο Λίβανο από έκρηξη, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.
  • Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης σε έξι χωριά στην Μπεκάα λόγω παραστρατιωτικής δραστηριότητας.
  • Φερόμενος πράκτορας της Μοσάντ ζήτησε ασυλία από την Ουκρανία, προκαλώντας ένταση με τη λιβανέζικη κυβέρνηση.
  • Ο άνδρας, Συροπαλαιστίνιος, κατηγορείται για σχεδιασμό δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων.
  • Η Ουκρανία εμπλέκεται στις εχθροπραξίες, με τον Λίβανο να ζητά την παράδοση του υπόπτου.

Την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά των μαχητών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, τον θάνατο βρήκαν δύο κυανόκρανοι όταν το όχημά τους καταστράφηκε από έκρηξη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελαύνει εκδίδοντας νέες εντολές εκκένωσης στην περιοχή της Μπεκαά. Ωστόσο, η υπόθεση του πολέμου περιπλέκεται καθώς, άνδρας φερόμενος ως πράκτορας της Μοσάντ φαίνεται να έχει ζητήσει ασυλία στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Βηρυττό, πράγμα που τορπιλίζει το ήδη τεταμένο κλίμα. Οι δε Φρουροί της Επανάστασης εκφράζονται επιθετικά πλέον κατά της στρατηγικής επιλογής του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συνδράμει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, τα οποία θα στρέφονται κατά του Ιράν

Νεκροί δυο κυανόκρανοι

 

Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;

Στο μεταξύ, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο και απώλειες καταγράφουν και οι δυ δυνάμεις του ΟΗΕ. Νωρίτερα σήμερα η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε πως δύο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπάνι Χαϊγιάν, στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν το όχημά τους καταστράφηκε από έκρηξη. Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της έκρηξης. Επίσης, ακόμη δύο κυανόκρανοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, εξαιτίας της έκρηξης στην ίδια περιοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες, Κυριακή, άλλος ένας κυανόκρανος – επίσης μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων – σκοτώθηκε εξαιτίας έκρηξης βλήματος σε θέση της UNIFIL σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου.

 

Νέα εντολή εκκένωσης

Με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται, νέα εντολή εκκένωσης σε έξι χωριά στην Μπεκάα του Λιβάνου εξέδωσε νωρίτερα σήμερα ο στρατός του Ισραήλ. Αφορμή στάθηκε η «παραστρατιωτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στην περιοχή», όπως αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. 

Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;

Ποιος ο ρόλος του φερόμενου ως πράκτορα της Μοσάντ

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία φαίνεται να εμπλέκεται στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ένταση μεταξύ Λιβάνου και Ουκρανίας προέκυψε νωρίτερα σήμερα όταν η κυβέρνηση της Βηρυτού ζήτησε από τον Ουκρανό πρέσβη να παραδώσει έναν άνδρα που κατηγορείται για συνεργασία με τη Μοσάντ. Ο εν λόγω άνδρας ζήτησε ασυλία από την πρεσβεία της Ουκρανίας στην Βηρυτό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν Συροπαλαιστίνιο με λιβανέζικη και ουκρανική υπηκοότητα,  ο οποίος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο από τη Χεζμπολάχ
Η φιλο – ιρανική ένοπλη οργάνωση τον είχε κατηγορήσει για συνεργασία με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών. Ο άνδρας αυτός φέρεται να εντοπίστηκε «ενώ τοποθετούσε έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα μηχανάκι που είχε σταθμεύσει στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Βηρυτού», όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;

Κινείτο σε στενό πυρήνα - Κατηγορίες για σχεδιασμό δολοφονιών

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου, Χάσαν Σουκάιρ (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) «ο Συροπαλαιστίνιος καταζητείται από τη λιβανέζικη δικαιοσύνη» για την «εμπλοκή του μαζί με έναν πυρήνα της Μοσάντ, στον σχεδιασμό δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων». Να σημειωθεί ότι η Γενική Ασφάλεια του Λιβάνου έχει συλλάβει πέντε μέλη αυτού του πυρήνα και τους παρέδωσε στις δικαστικές Αρχές. 

«Η πρεσβεία της Ουκρανίας στον Λίβανο επικοινώνησε μαζί μας στις 19 Μαρτίου, ζητώντας μας να χορηγήσουμε άδεια διέλευσης σε έναν πολίτη της που βρισκόταν εκεί και ο οποίος είχε χάσει το διαβατήριό του», εξήγησε ο στρατηγός Χάσαν Σουκάιρ. «Επαληθεύοντας το όνομα και τη φωτογραφία, φάνηκε ότι ήταν καταζητούμενος από τη δικαιοσύνη και σε βάρος του είχαν εκδοθεί πολλά εντάλματα», πρόσθεσε. «Ενημερώσαμε επομένως την πρεσβεία της Ουκρανίας ότι θα έπρεπε να παραδοθεί αμέσως στις λιβανέζικες αρχές», υπογράμμισε ο στρατηγός Χάσαν Σουκάιρ. Από την πλευρά της η πρεσβεία της Ουκρανίας στον Λίβανο δεν έκανε κανένα σχόλιο.
 

