Κομισιόν: Έρευνα κατά X για σεξουαλικές εικόνες παιδιών με AI

Στο στόχαστρο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 18:49 Mustang Dark Horse SC: Γεννημένη στην πίστα
26.01.26 , 18:45 H Maxus, η Honda, η Mitsubishi τώρα και στον Γέρακα
26.01.26 , 18:36 Σε ισχύ από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με 13ωρο «κατ’ εξαίρεση»
26.01.26 , 18:30 Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
26.01.26 , 18:23 Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
26.01.26 , 18:22 Κομισιόν: Έρευνα κατά X για σεξουαλικές εικόνες παιδιών με AI
26.01.26 , 18:00 Λευτέρης Πέτρου: Το μεγάλο project που ετοιμάζει μετά το MasterChef
26.01.26 , 17:46 Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο
26.01.26 , 17:16 Μπελέρης: Ανθέλληνας με ελληνική καταγωγή ο Ράμα!
26.01.26 , 16:34 Aταμάν: Τι είπε για την κατάσταση με τον Ναν
26.01.26 , 16:15 Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας
26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:37 Robert Burns: Άκουσες χθες στο σταθμό του μετρό Συντάγματος γκάιντες;
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας
Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Μαρία Ψαρά, φωτογραφία Noah Berger AP Images
γραφεία X
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Χ (πρώην Twitter), ιδιοκτησίας Elon Musk, μέσω της λειτουργίας «Spicy Mode»  επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένες εικόνες πραγματικών προσώπων, ακόμη και παιδιών. Αυτό οδήγησε σε διεθνείς έρευνες εναντίον της εταιρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε απαγορεύσεις της πλατφόρμας σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία στις αρχές του 2026.

Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα επίσημη έρευνα κατά της X (πρώην Twitter) βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA). Παράλληλα, η Επιτροπή επέκτεινε την τρέχουσα έρευνά της που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση της X με τις υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνου των συστημάτων συστάσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!

Η νέα έρευνα θα αξιολογήσει εάν η εταιρεία αξιολόγησε και μείωσε σωστά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των λειτουργιών της Grok (του ΑΙ μοντέλου του Χ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου στην ΕΕ, όπως χειραγωγημένες εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που μπορεί να ισοδυναμεί με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 

Αυτοί οι κίνδυνοι φαίνεται να έχουν υλοποιηθεί, εκθέτοντας τους πολίτες στην ΕΕ σε σοβαρή βλάβη. 

Έρευνα για τα σεξουαλικά deepfake  

Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω εάν η X συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της DSA. Η Henna Virkkunen, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε: «Τα σεξουαλικά deepfake γυναικών και παιδιών αποτελούν μια βίαιη, απαράδεκτη μορφή υποβάθμισης. Με αυτήν την έρευνα, θα καθορίσουμε εάν η X έχει εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει του DSA ή εάν αντιμετώπισε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών - συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών - ως παράπλευρες απώλειες της υπηρεσίας της».

Τα deep fake είναι τεχνητά αρχεία βίντεο ή/και ήχου, όπου κάποιος εμφανίζεται να λέει ή να κάνει πράγματα που ουδέποτε είπε ή έκανε. 

Τον Ιούλιο του 2025 είχε προκληθεί σάλος όταν το chatbot άρχισε να βρίζει και να χρησιμοποιεί μεροληπτική γλώσσα, με αποτέλεσμα την παρέμβαση των αρχών στην Τουρκία για τον περιορισμό του περιεχομένου. Λόγω μίας αναβάθμισης του λογισμικού, το Grok παρουσίασε ακραία συμπεριφορά, δημοσιεύοντας αντισημιτικά σχόλια, θεωρίες συνωμοσίας, ενώ αυτοαποκαλούταν ως "MechaHitler".

Το AI chatbot του Μασκ στο X ξέφυγε - Σε ανάρτησή του επαινούσε τον Χίτλερ

Η xAI, η εταιρία που αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη του Χ, απέδωσε το γεγονός σε σφάλμα κώδικα που επέτρεψε στο μοντέλο να επηρεαστεί από εξτρεμιστικές αναρτήσεις χρηστών της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AI
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
DEEPFAKE
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top