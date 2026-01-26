Κομισιόν: Έρευνα κατά X για σεξουαλικές εικόνες παιδιών με AI

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Grok του Χ (πρώην Twitter), ιδιοκτησίας Elon Musk, μέσω της λειτουργίας «Spicy Mode» επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένες εικόνες πραγματικών προσώπων, ακόμη και παιδιών. Αυτό οδήγησε σε διεθνείς έρευνες εναντίον της εταιρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε απαγορεύσεις της πλατφόρμας σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία στις αρχές του 2026.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα επίσημη έρευνα κατά της X (πρώην Twitter) βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA). Παράλληλα, η Επιτροπή επέκτεινε την τρέχουσα έρευνά της που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023 σχετικά με τη συμμόρφωση της X με τις υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνου των συστημάτων συστάσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα έρευνα θα αξιολογήσει εάν η εταιρεία αξιολόγησε και μείωσε σωστά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των λειτουργιών της Grok (του ΑΙ μοντέλου του Χ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει κινδύνους που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου στην ΕΕ, όπως χειραγωγημένες εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που μπορεί να ισοδυναμεί με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Αυτοί οι κίνδυνοι φαίνεται να έχουν υλοποιηθεί, εκθέτοντας τους πολίτες στην ΕΕ σε σοβαρή βλάβη.

Έρευνα για τα σεξουαλικά deepfake

Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω εάν η X συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της DSA. Η Henna Virkkunen, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε: «Τα σεξουαλικά deepfake γυναικών και παιδιών αποτελούν μια βίαιη, απαράδεκτη μορφή υποβάθμισης. Με αυτήν την έρευνα, θα καθορίσουμε εάν η X έχει εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει του DSA ή εάν αντιμετώπισε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών - συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών - ως παράπλευρες απώλειες της υπηρεσίας της».

Τα deep fake είναι τεχνητά αρχεία βίντεο ή/και ήχου, όπου κάποιος εμφανίζεται να λέει ή να κάνει πράγματα που ουδέποτε είπε ή έκανε.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε προκληθεί σάλος όταν το chatbot άρχισε να βρίζει και να χρησιμοποιεί μεροληπτική γλώσσα, με αποτέλεσμα την παρέμβαση των αρχών στην Τουρκία για τον περιορισμό του περιεχομένου. Λόγω μίας αναβάθμισης του λογισμικού, το Grok παρουσίασε ακραία συμπεριφορά, δημοσιεύοντας αντισημιτικά σχόλια, θεωρίες συνωμοσίας, ενώ αυτοαποκαλούταν ως "MechaHitler".

Η xAI, η εταιρία που αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη του Χ, απέδωσε το γεγονός σε σφάλμα κώδικα που επέτρεψε στο μοντέλο να επηρεαστεί από εξτρεμιστικές αναρτήσεις χρηστών της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

