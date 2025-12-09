«Βρωμιάρες σκύλες»: Viral το βίντεο της Μπριζίτ Μακρόν για τις ακτιβίστριες

Σάλος προκλήθηκε στη Γαλλία και πάλι γύρω από το όνομα της Μπριζίτ Μακρόν. Ο τρόπος που απευθύνθηκε η σύζυγος του Γάλλου προέδρου σε ακτιβίστριες που διαδήλωναν έξω από θέατρο σχολιάστηκε έντονα.

Σε βίντεο που είδε το «φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα, η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να αποκαλεί «βρωμιάρες σκύλες» τις διαδηλώτριες της φεμινιστικής κολεκτίβας #NousToutes που μια ημέρα νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο στο οποίο παίζει ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν.

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s'attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d'appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025

Γαλλία: Η υπόθεση του Αρί Αμπιτάν

Ο Αρί Αμπιτάν κατηγορήθηκε το 2021 για βιασμό. Τον κατήγγειλε μια νεαρή γυναίκα, με την οποία ο ηθοποιός φαίνεται να διατηρούσε σχέση για ένα πολύ μικρό διάστημα. Η τριετής έρευνα που πραγματοποιήθηκε αθώωσε τον Αμπιτάν, και η απόφαση επικυρώθηκε στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Για παράδειγμα, το Σάββατο γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του εμφανίστηκαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».

Την επόμενη μέρα η Μακρόν μαζί με την κόρη της βρέθηκαν στο θέατρο. Όταν πήγε στα παρασκήνια ο ηθοποιός της είπε «φοβάμαι» με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

Γαλλία: «Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους»

Εκπρόσωπός της έσπευσε να δώσει απάντηση για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί και συζητηθεί εκτεταμένα. «Αυτός ο διάλογος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική των ριζοσπαστικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν εκείνοι που, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν το Σάββατο το βράδυ για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί. Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους».