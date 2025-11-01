Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Αρκετοί τραυματίες, δύο συλλήψεις

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Βρετανία: Επίθεση Με Μαχαίρι Μέσα Σε Τρένο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία όπου σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο. 

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, προσθέτοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.

«Αυτή τη στιγμή επεμβαίνουμε σε ένα περιστατικό μέσα σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι», δήλωσε η βρετανική αστυνομία μεταφορών στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «δύο άτομα συνελήφθησαν».

«Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΤΡΕΝΟ
