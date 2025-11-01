Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία όπου σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, προσθέτοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.

BREAKING: 🔴



Several people have been stabbed on a train in the Huntingdon area of Cambridgeshire, England, police said. Video by Darren Shaw. pic.twitter.com/hKkNQ380TZ — Open Source Intel (@Osint613) November 1, 2025

«Αυτή τη στιγμή επεμβαίνουμε σε ένα περιστατικό μέσα σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι», δήλωσε η βρετανική αστυνομία μεταφορών στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «δύο άτομα συνελήφθησαν».

«Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.