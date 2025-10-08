Mαδρίτη: 30χρονη αρχιτέκτονας στους 4 νεκρούς από την κατάρρευση κτιρίου

Το κτίριο είχε περάσει σε fund και θα γινόταν πολυτελές ξενοδοχείο

Κοσμος
Κοσμος
Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάρρευση του εξαώροφου κτιρίου στη Μαδρίτη / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνολικά τέσσερις είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Μαδρίτη σε εργατικό δυστύχημα, όταν κατέρευσε εξαώροφο κτίριο υπό ανακαίνιση.

Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νωρίς το πρωί της Τρίτης τα πτώματα των θυμάτων, ύστερα από ολονύκτια επιχείρηση στα συντρίμμια. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις εργάτες ηλικίας 30 έως 50 ετών, καταγωγής από τον Ισημερινό, το Μαλί και τη Γουινέα, καθώς και η αρχιτέκτονας του έργου, μια 30χρονη γυναίκα.

Kατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφίες AP (Manu Fernandez)

Μαδρίτη: 4 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου

Τραγωδία στη Μαδρίτη με τέσσερις νεκρούς από κατάρρευση κτιρίου

Η επιχείρηση έρευνας-διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με τη συμμετοχή αστυνομικών, πυροσβεστών, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Άλλοι τρεις εργάτες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ένας από τους διασωθέντες, ο Μιχαήλ, που χειριζόταν αντλία σκυροδέματος, περιέγραψε τις στιγμές πανικού: «Άκουσα έναν τρομερό θόρυβο, είδα ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και άρχισα να τρέχω. Ήμουν ο πρώτος που έφυγα. Δε σκέφτηκα τίποτα άλλο, μόνο να σωθώ», είπε στους δημοσιογράφους.

 

 

Μαδρίτη: Το κτίριο είχε περάσει σε fund και θα γινόταν πολυτελές ξενοδοχείο

Το κτίριο, που είχε ανεγερθεί το 1965, είχε χαρακτηριστεί «ακατάλληλο» σε δύο τεχνικούς ελέγχους (2012 και 2022) λόγω φθορών στην πρόσοψη, τις ταράτσες και το υδραυλικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά, η ανακαίνισή του είχε εγκριθεί από τον Δήμο τον Δεκέμβριο του 2024, με στόχο να μετατραπεί σε πολυτελές τετράστερο ξενοδοχείο.

Το έργο εκτελούσε η κατασκευαστική εταιρία Rehbilita, για λογαριασμό του σαουδαραβικού επενδυτικού fund RSR, το οποίο είχε αγοράσει το ακίνητο το 2022 έναντι 24.500.000 ευρώ. Το fund δραστηριοποιείται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και τουριστικών κατοικιών σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Η εταιρία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη δήλωση.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, εστιάζοντας στο ενδεχόμενο κατασκευαστικών αστοχιών ή παραλείψεων στη διαδικασία ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού.

ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΜΑΔΡΙΤΗ
 |
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
