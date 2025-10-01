Μόναχο: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Συναγερμός σήμανε στο βόρειο Μόναχο, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κι ένας ακόμα τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσαν η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και η εφημερίδα Bild, υπάρχουν αναφορές για ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές.

Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz.



Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Σύμφωνα με την Bild ένα λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη και βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκε ο νεκρός άνδρας. Ο τραυματίας φέρει τραύματα από σφαίρες.

Τέλος, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, που πιθανόν να ξεκίνησε από μια παρακείμενη μονοκατοικία.

