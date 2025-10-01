Μόναχο: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις

Μόναχο: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες
Συναγερμός σήμανε στο βόρειο Μόναχο, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κι ένας ακόμα τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μετέδωσαν η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και η εφημερίδα Bild, υπάρχουν αναφορές για ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί

Ντάλας: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών - 3 τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές. 

 

 

Σύμφωνα με την Bild ένα λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη και βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκε ο νεκρός άνδρας. Ο τραυματίας φέρει τραύματα από σφαίρες. 

Νέα Υόρκη: Ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη και σκότωσε 4 ανθρώπους

Τέλος, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά, που πιθανόν να ξεκίνησε από μια παρακείμενη μονοκατοικία. 
 

