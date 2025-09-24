Ντάλας: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών - 3 τραυματίες

Νεκρός ο δράστης

Κοσμος
Πλάνα από το σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Dallas / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης 24/9, λόγω πυροβολισμών που σημειώθηκαν

Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία

Από τους πυροβολισμούς έχουν τραυματιστεί τρία άτομα, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι πυροβολισμοί «έπεσαν» σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα του ICE, την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνειακής πολιτικής.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. 

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ταράτσα με τραύμα από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν.

Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση

Ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερος ελεύθερος σκοπευτής στην περιοχή. 

