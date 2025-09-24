Ντάλας: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών - 3 τραυματίες

Πλάνα από το σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Dallas / Reuters

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης 24/9, λόγω πυροβολισμών που σημειώθηκαν.

Από τους πυροβολισμούς έχουν τραυματιστεί τρία άτομα, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι πυροβολισμοί «έπεσαν» σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα του ICE, την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνειακής πολιτικής.

Shots fired at ICE facility in Dallas this morning pic.twitter.com/4SBX0eaBMr — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) September 24, 2025

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

BREAKING: Heavy police activity reported near Dallas ICE facility after reports of possible shooting (CBS) pic.twitter.com/mehSikdrXx — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 24, 2025

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ταράτσα με τραύμα από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν.

Multiple critically injured patients have been reported amid an active shooter/sniper incident at an ICE facility in Dallas, Texas, as per EMS scanners. Emergency teams are currently on the scene, and authorities are actively working to secure the area and neutralize the threat. pic.twitter.com/VREuvifTYD — Pat Gray Unleashed (@PatUnleashed) September 24, 2025

Ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερος ελεύθερος σκοπευτής στην περιοχή.